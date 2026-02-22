3-4 | El colista sorprende al Dominicos en Monte Alto

El Dominicos sufrió un tropiezo sensible e inesperado en Monte Alto al caer contra el colista del grupo de OK Plata (3-4). El Alpicat, recién descendido de OK Liga, ofreció su versión más competitiva de toda la temporada para remontar y llevarse los tres puntos de A Coruña.

En horario poco habitual, domingo a la noche, el conjunto de Pablo Togores comenzó con fuerza. Gonzalo Varela abrió la lata a los cinco minutos de iniciar el encuentro. Pronto, apenas un minuto y medio después, el 1-0 se tornó en un 1-2 con el que los de la Ciudad Vieja comenzaron a meterse en problemas. Arnau Llanes firmó doblete ante Francesc Asnar con apenas 30 segundos entre ambos tantos y, poco después, logró el 1-3 para poner tierra de por medio. El Alpicat se hizo fuerte e, incluso, llegó a verse 1-4 gracias a Aleix Calderón. Gabriel Villares, casi sobre la bocina del descanso, recortó diferencias (2-4).

La falta directa que erró Tomás Villares en el inicio del segundo tiempo ralentizó la reacción de un Dominicos que solo encontró el 3-4 por medio de Gonzalo Varela. Poco más de diez minutos tuvo para buscar con ahínco un empate que nunca llegó.