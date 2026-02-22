Dídac Cuevas, el titiritero imprescindible del mejor Leyma Coruña

Dídac Cuevas ya se ganó el corazón del Coliseum y de la afición del Leyma Coruña desde las primeras jornadas al lanzarse en plancha a por cada balón suelto que rodase por la pista. Y confirmó su condición de ídolo con sus muchas exhibiciones desde el perímetro en la primera parte de la temporada. No obstante, el base catalán es mucho más que coraje y números en el tiro. En el último tramo de competición, la prolongación de Carles Marco en la cancha ha dejado a un lado su faceta puramente anotadora y ha abrazado la de asistente de lujo. Ante el Estudiantes repartió cinco pases que acabaron en canasta en el primer cuarto y terminó la noche con once en total. Es la cuarta vez que alcanza o supera la decena esta campaña. Y todas las ha firmado en lo que va de 2026.

«En los últimos siete u ocho partidos, siempre sé donde está la ventaja para mis compañeros y dónde la puedo encontrar. Luego, hay que meterlas, así que el mérito también es de todos ellos», reconocía Dídac Cuevas hace tres semanas, cuando recogió el premio al mejor jugador del Leyma en el mes de enero. El conjunto naranja disputó cuatro partidos en el primer mes del nuevo año y en total sumó 39 pases que acabaron en canasta de alguno de sus compañeros en la cancha.

El catalán, alternando titularidades y roles con Caio Pacheco en el puesto de base, ha sabido encontrar un caladero de puntos al regalar canastas fáciles a sus compañeros. Diez pases ante Cantabria, ocho en Alicante, once ante Palma y ante Melilla, nueve ante el Zamora y otras siete frente al Palmer. Números incontestables para el barcelonés, que lidera con un amplio margen la tabla de asistentes de la categoría.

Incluso cuando sus propias muñecas están congeladas, como en la visita al Oviedo en la que se quedó sin anotar tras errar los trece triples que intentó, el chef de las canastas del Leyma siempre tiene la receta para que otro compañero se lleve los focos. Sus siete asistencias en la capital asturiana es la cifra más baja que ha firmado desde antes de Navidad. Un vivero inagotable de puntos que, tras la salvedad de la derrota al Obradoiro, ha dado paso a una nueva racha casi inmaculada de ocho triunfos consecutivos.

La pesadilla del Estudiantes

Más allá de cuántos pases da Cuevas, la clave está en cuándo los firma. El barcelonés arrancó el partido contra el Estudiantes en el banquillo. Entró a la pista en el minuto cinco y se marchó de ella a apenas 44 segundos de concluir el primer cuarto. Por el medio, tuvo tiempo de sobra para desarmar por completo a los madrileños, que tampoco opusieron demasiada resistencia.

Dídac Cuevas se abre paso hacia la pintura. / Carlos Pardellas

Los naranjas ganaban 12-8 en el momento en el que reemplazó a Pacheco. A los veinte segundos encontró a Ilimane Diop en la esquina para que entrase a canasta. Poco después erró el primer triple que intentó, pero se redimió con una asistencia para que Guillem Jou continuase con su tormento en el perímetro. Encontró un par de veces a Joe Cremo en la esquina, le filtró una joya a Abdou Thiam y se reservó el honor de anotar él mismo un triple para alcanzar los 20 puntos de renta (35-15) unos segundos antes de dejar la pista con el partido ya encarrilado.

Noticias relacionadas

No bajó ni una marcha en el resto de un encuentro en el que los naranjas rozaron la quintaesencia ante, teóricamente, uno de los rivales más exigentes de la liga. Con Cuevas en estado de gracia, el Leyma es un equipo mucho más temible y Carles Marco respira con la tranquilidad de saber que su equipo no va a perder nunca su esencia.