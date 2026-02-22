Espe Pizarro, la tecla del Deportivo Abanca

Buscó y buscó Fran Alonso durante la primera vuelta la tecla correcta para que el Deportivo Abanca encontrase una buena versión de sí mismo que lo acercase a las victorias y a la tranquilidad. El técnico madrileño parecía no encontrar el camino para que su equipo fuese reconocible y fiable, más allá de los chispazos individuales de Ainhoa Marín y algún momento esporádico de inspiración. Hasta que Espe Pizarro resurgió en el mes de enero. La uruguaya, lastrada por las lesiones en la mitad inicial del campeonato, ha rubricado cinco tantos en siete partidos desde el parón navideño y ha encontrado la regularidad en un frente ofensivo que se contagia de su energía en los metros finales.

Paso adelante en un momento delicado

Cuando el pasado 11 de enero Millene Cabral se retiró en camilla del césped de Riazor frente al Costa Adeje Tenerife, la parroquia deportivista contuvo la respiración. La brasileña, pese a que no estaba en su mejor momento de cara a puerta, era la esperanza ofensiva del cuadro de Fran Alonso junto a Ainhoa Marín. Con su ausencia, el Dépor Abanca se resentía. Pero, entonces, cuando el equipo más necesitaba una brújula en ataque, Espe Pizarro emergió de sus propias cenizas.

La lesión de la 10 coincidió con el regreso al césped de la uruguaya después de casi dos meses de problemas físicos y Pizarro irrumpió en la última línea del conjunto blanquiazul como un ciclón. En 10 partidos jugados (siete desde enero y tres en la primera vuelta) acumula 5 tantos en su casillero personal (0,5 por duelo), con los que iguala a Ainhoa Marín en lo alto de la tabla de goleadoras del Deportivo y alcanza también su mejor cifra anotadora en la máxima categoría del fútbol español, lograda en el Eibar el curso pasado.

Espe Pizarro se lleva un esférico en el partido contra el Sevilla en Riazor. / CASTELEIRO

Con la charrúa en punta y Ainhoa y Lucía Rivas flanqueándola en los costados, el Deportivo muerde en campo rival. Presiona alto, recupera, genera y marca, para sumar de tres en tres y conseguir la estabilidad en la zona tranquila de Liga F. El liderazgo de Marín y las ganas de Rivas son determinantes, pero lo que está siendo realmente diferencial son los tantos de la uruguaya. Desde su vuelta, ha anotado dos goles al DUX y uno al Real Madrid, al Madrid CFF y al Levante, en el ajustado triunfo de la pasada jornada.

Pizarro marca de todos los colores. De cabeza, de penalti, desde larga distancia, en el corazón del área. Atraviesa un momento dulce en el que siempre parece acertar. En ese amplio abanico de recursos, ha encontrado una excelente socia en Paula Gutiérrez, que también pasa por su mejor tramo de la temporada. Paula dibuja y Espe ejecuta. La química entre la centrocampista catalana y la delantera sudamericana han generado tres tantos: dos magistralmente asistidos por Gutiérrez y rubricados por Pizarro y uno a la inversa. Además, la uruguaya también sirvió un gol a Lucía Rivas en la goleada en Las Gaunas.

Actuaciones esenciales

Más allá de sus cifras personales, el impacto de Espe es evidente en el rendimiento colectivo del Deportivo. Sus goles han contribuido a cosechar tres victorias claves (DUX, Madrid CFF y Levante) y a dar la cara frente al Real Madrid en Riazor, segundo clasificado que solo pudo vencer desde los once metros por partida doble (2-4). Curiosamente, en los encuentros en los que Pizarro no vio puerta, el Deportivo no venció. Empató ante el Costa Adeje y cayó ante el Badalona y el Sevilla.

Su excelente estado de forma no ha pasado desapercibido en la Liga F, que la ha propuesto como una de las mejores jugadoras del mes de febrero junto a Kika Nazareth (FC Barcelona), Signe Bruun (Real Madrid), Paula Fernández (Real Sociedad), Natalia Ramos (Tenerife), Andrea Gómez (Granada) y Wifi (Sevilla).