El Liceo afronta su primera prueba de fuego sin Bruno Saavedra

Aparecen curvas en el horizonte europeo del Liceo. El conjunto de Juan Copa se mide este jueves al Bassano, en Italia (20.45 horas, worldskate.tv), para dar un paso adelante en el grupo de la muerte y acercarse a su clasificación para la final a ocho que decidirá el cetro continental, pero afronta la cita sin uno de sus grandes bastiones: Bruno Saavedra. El compostelano, yin y yang de la escuadra verdiblanca, fue sancionado con seis partidos lejos de la pista tras golpear a Zé Miranda en una acción del último duelo frente al Benfica. Pese a que una de las virtudes del cuadro liceísta es, precisamente, su fortaleza colectiva, la ausencia de Bruno complica los planes del cuerpo técnico colegial, obligado a reorganizar sus piezas para no echar de menos a uno de los jugadores más destacados de la campaña.

La ausencia del 13 en la competición europea no será la primera del curso. En los compases iniciales de la temporada, Saavedra sufrió problemas físicos que le mantuvieron fuera del parqué durante varias jornadas. Entre el 25 de octubre y el 20 de noviembre, el Liceo compitió sin él en uno de los tramos más exigentes de la OK Liga y los primeros pasos de la Champions. En el torneo doméstico, los pupilos liceístas claudicaron frente al Igualada a domicilio (4-0), en la que es, hasta el momento, su última derrota liguera, y se impusieron al Reus en Riazor (4-3) y al Noia en el Ateneu (1-3). En el apartado europeo, el cuadro coruñés ganó al Oliveirense por la mínima en una ajustada victoria en el Palacio de los Deportes (2-3). En liga, además, rotó contra el Rivas el pasado 31 de enero por motivos «tanto físicos como técnicos», en un duelo que el Liceo ganó por 1-3.

Con él lejos de los patines, destacaron Nil Cervera, Jacobo Copa o Arnau Xaus, que este jueves tendrán que dar otro paso adelante para cosechar el triunfo en una de las plazas más difíciles de Europa ahora mismo.

Paso adelante decisivo

En los encuentros importantes, Saavedra no falla. Esta temporada, el compostelano se ha destapado como uno de los hombres decisivos a la hora de decidir triunfos vitales para los intereses liceístas. Bruno le tiene cogida la medida, por ejemplo, al Barcelona. Anotó en la derrota en las semifinales de la Supercopa (5-2), ayudó a conquistar el Palau en la primera vuelta con un doblete (3-5) y firmó la única diana en el clásico de Riazor (1-0) para reafirmar a los verdiblancos en el liderato.

Bruno Saavedra, en una acción entre jugadores del Barça. / CARLOS PARDELLAS / LCO

En Champions, también ha sido determinante. Anotó el tercer gol coruñés en el ajustado triunfo contra el Bassano en el Palacio de los Deportes (4-3) y también contribuyó al empate contra el Benfica (4-4), donde también falló una directa justo antes de la desafortunada jugada con Zé Miranda que acarreó el duro castigo.

Recta final de vértigo

Al Liceo le quedan cuatro finales continentales sin uno de sus hombres más en forma, que tendrá que reservar sus energías para los choques de OK Liga y Copa del Rey. El partido del Bassano, el más inmediato, también es uno de los que más va a exigir al conjunto coruñés. Pese a que partía con cartel de cenicienta entre los gigantes del Grupo B, el conjunto italiano se ha propulsado en 2026. Desde su derrota en Riazor, solo ha perdido dos de los once partidos que ha disputado entre todas las competiciones, uno con el Viareggio en la Serie A (1-3) y otro con el Barcelos a domicilio en Champions (6-3). Contra los lusos, en casa, sumó sus tres primeros puntos europeos (3-1), en una de las grandes gestas de lo que va de competición. En liga, además, ha dado el sorpasso al Trissino en la lucha por el primer puesto y, como local, solo ha tropezado tres veces (2 derrotas y un empate) en 13 duelos.

Tras el Bassano, el combinado de Juan Copa visitará el João Rocha para retar al Sporting de Portugal (12 de marzo), recibirá al Barcelos en A Coruña (26 de marzo) y cerrará la primera ronda en la pista del Oliveirense (16 de abril). Todos ellos sin un Saavedra que solo podría volver a jugar en la edición actual de la Champions si el equipo verdiblanco alcanzase la final, el 10 de mayo. Europa en juego y el 13 en la grada. El Liceo dobla la apuesta, por él y por Bruno.