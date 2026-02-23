Nelson Obelleiro, entrenador del Marineda Hockey: «Me emociona por las jugadoras, que tienen mucho nivel y no las habían tratado como se merecen»

El Marineda Hockey levantó el pasado domingo la Copa Princesa, el primer título oficial de su breve historia, y saborea el momento más dulce del curso. La entidad, fundada en el verano de 2025, ha tardado menos de un año en cosechar su primer trofeo, con una plantilla que mezcla experiencia, juventud y talento para intentar dar el salto a la OK Liga a final de temporada. «Siento un gran alivio por haberlo conseguido. Sabemos el esfuerzo y el coste económico que la Copa le ha supuesto al club, pero, sobre todo, me emociona haber ganado por las jugadoras. Muchas de ellas han jugado en OK Liga, tienen un nivel superior, pero no han tenido en suerte en el aspecto de dar con un club que las trate como se merecen», asegura Nelson Obelleiro, entrenador del conjunto coruñés.

Efe Muñoz conduce la bola en la jugada del segundo gol del Marineda frente al Alcalá en la final. / RFEP

Carácter de campeón

El fin de semana fue maratoniano. La expedición coruñesa se subió al tren rumbo a Alicante a las 7.30 horas de la mañana del sábado, llegó a Raspeig al mediodía y por la tarde saltó a la pista para enfrentarse al anfitrión en semifinales: «Fue un partido muy complicado, porque ellas jugaban en casa y en cada uno de sus ataques parecía que se caía el pabellón. Fallamos dos penaltis y ellas nos marcaron uno, se adelantaron, pero eso nos motivó para saber que, con paciencia, física y técnicamente teníamos argumentos para que llegasen el empate y la victoria». Y así fue. El cuadro coruñés se impuso por 4-1, con los tantos de Ale Martín, Alba Garrote y Efe Muñoz (en dos ocasiones) para pelear por el título el domingo por la mañana.

La final volvió a exigir la mejor versión del Marineda, frente a un Alcalá aguerrido que terminó jugando sin portera y obligó al conjunto de Obelleiro a anclarse delante de su propia portería. «Ellas ya habían remontado su semifinal contra el Mataró a falta de cuarenta segundos, sabíamos que tienen una buena entrenadora y son especialistas en no dar nada por perdido», asegura el técnico. El equipo coruñés se fue al descanso con ventaja gracias a un tanto de Ale Martín, pero el cuadro madrileño igualó en los compases iniciales de la segunda mitad. Efe Muñoz y Celia Pinacho colocaron el 3-1 en el último tramo, pero Carlota Antúnez aún tuvo tiempo de ajustar el luminoso con el 3-2 definitivo. «Les pedimos que no perdiesen la confianza y que no se olvidasen de quién estaba dominando el partido. La clave estuvo en la actitud general del equipo, supimos reconocer nuestros errores para ser pacientes y reducir las prisas», indica Obelleiro.

El entrenador coruñés también pone en valor el papel Celia Pinacho, que se sumó a la plantilla en el mercado de invierno y anotó el gol de la victoria: «Es una jugadora que, de momento, tiene pocos minutos y que, en vez de salir a querer demostrar muchas cosas y colapsarse, salió a ayudar al equipo, a defender lo que tenía que hacer. Me alegro muchísimo de que encontrase la recompensa del gol».

Después de otro largo viaje de tren de regreso a casa, un grupo de aficionados recibió a la delegación coruñesa en la estación para celebrar el título junto a sus protagonistas, al filo de la medianoche. «Es emocionante saber que existe un grupo de gente con ese nivel de compromiso con el club. Sobre todo, es una alegría ver a niñas pequeñas que juegan al hockey, para quienes las jugadoras son referentes, esperándonos casi a las doce de la noche. Veníamos muy cansadas, pero se nos reactivó la energía», afirma el preparador.

Muñoz y Garrote celebran el gol de Celia Pinacho en Raspeig. / RFEP

El ascenso en el horizonte

Con la Copa Princesa en las vitrinas, el único foco del Marineda Hockey vuelve a estar en la OK Plata, que lidera con cinco puntos de ventaja con respecto al Raxoi. «El título es una motivación para lo que nos queda de liga, pero también un poco de presión», reconoce un Nelson Obelleiro que argumenta su reflexión: «Si hemos sido capaces de ganar la Copa y hemos hecho una primera vuelta casi perfecta [doce victorias y un empate en trece jornadas], ahora vamos a intentar mejorar los resultados en la segunda por todos los medios para alcanzar el objetivo».

El siguiente rival será el Resa Cambre, colista sin puntos en lo que va de temporada (domingo, 12.00 horas). «Por lo menos nos ahorramos el viaje», bromea Obelleiro. El Marineda sonríe con la Copa Princesa a buen recaudo. Y ya piensa en hacer doblete con el ascenso.