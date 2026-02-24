Carles Marco asume el mando de la Selección Española Sub 20

El verano no será sinónimo de descanso para Carles Marco. El entrenador del Leyma Básquet Coruña saltará del Coliseum al timón de la Selección Española Sub 20 masculina, a la que dirigirá en el Campeonato de Europa de Ljubljana (Eslovenia), entre el 11 y el 19 de julio. Así lo ha comunicado la Federación Española de Baloncesto, en la que será la primera experiencia internacional para el preparador naranja.

El cargo nacional es compatible y complementario a sus funciones en A Coruña, del mismo modo que Román Gómez, uno de los miembros de su staff, también forma parte del cuerpo técnico de la selección de Angola y jugadores como Dino Radoncic (Montenegro), Caio Pacheco (Brasil) o Macachi Braz (Angola) compaginan sus compromisos de selección y club.

La FEB también ha comunicado el resto de entrenadores para las categorías inferiores de España. Gerard Encuentra, técnico del Hiopos Lleida, se pondrá al frente de la Sub 19; Víctor García, ex ayudante de Sergio Scariolo en el equipo absoluto, asumirá la Sub 18; Daniel Miret (preparador del Joventut Badalona) dirigirá la Sub 17, y Miguel Ángel López ocupará el banquillo de la Sub 16.

El camino a la cima

España estrenará el Eurobasket en Ljubljana el 11 de julio contra Bélgica. En la fase de grupos, también jugará contra Croacia (12 de julio) y Grecia (13 de julio). Si logra avanzar, disputaría las siguientes rondas entre el miércoles 15 y el domingo 19.

En el campeonato continental del pasado verano, el conjunto que entonces dirigía Javi Zamora cayó en cuartos de final contra Serbia y perdió el partido por el séptimo puesto frente a Eslovenia, la anfitriona de este año.