Carles Marco asume el mando de la Selección Española Sub 20

Se hace cargo del combinado nacional para el Eurobasket de Ljubljana de este verano | El puesto no interfiere con su labor en el Leyma Coruña

Carles Marco, en una acción del Leyma-Estudiantes

Carles Marco, en una acción del Leyma-Estudiantes / CARLOS PARDELLAS / LCO

Sara Gallego

A Coruña

El verano no será sinónimo de descanso para Carles Marco. El entrenador del Leyma Básquet Coruña saltará del Coliseum al timón de la Selección Española Sub 20 masculina, a la que dirigirá en el Campeonato de Europa de Ljubljana (Eslovenia), entre el 11 y el 19 de julio. Así lo ha comunicado la Federación Española de Baloncesto, en la que será la primera experiencia internacional para el preparador naranja.

El cargo nacional es compatible y complementario a sus funciones en A Coruña, del mismo modo que Román Gómez, uno de los miembros de su staff, también forma parte del cuerpo técnico de la selección de Angola y jugadores como Dino Radoncic (Montenegro), Caio Pacheco (Brasil) o Macachi Braz (Angola) compaginan sus compromisos de selección y club.

La FEB también ha comunicado el resto de entrenadores para las categorías inferiores de España. Gerard Encuentra, técnico del Hiopos Lleida, se pondrá al frente de la Sub 19; Víctor García, ex ayudante de Sergio Scariolo en el equipo absoluto, asumirá la Sub 18; Daniel Miret (preparador del Joventut Badalona) dirigirá la Sub 17, y Miguel Ángel López ocupará el banquillo de la Sub 16.

El camino a la cima

España estrenará el Eurobasket en Ljubljana el 11 de julio contra Bélgica. En la fase de grupos, también jugará contra Croacia (12 de julio) y Grecia (13 de julio). Si logra avanzar, disputaría las siguientes rondas entre el miércoles 15 y el domingo 19.

En el campeonato continental del pasado verano, el conjunto que entonces dirigía Javi Zamora cayó en cuartos de final contra Serbia y perdió el partido por el séptimo puesto frente a Eslovenia, la anfitriona de este año.

