César Carballeira y Blai Roca, convocados con España para la Copa de las Naciones

El Liceo tendrá presencia en la Copa de las Naciones. César Carballeira y Blai Roca forman parte de la convocatoria oficial elegida por Pere Varias para el torneo internacional que se disputa en Montreux (Suiza) del 1 al 5 del próximo mes de abril.

El coruñés es el máximo anotador de la escuadra colegial en liga (13 tantos), pero, sobre todo, es un bastión defensivo habitual en los planes del equipo nacional. El meta catalán, por su parte, es el menos goleado del torneo doméstico y se ha consolidado como un seguro de vida bajo los hierros del Palacio de los Deportes de Riazor. Ambos repiten llamada, después de disputar el Europeo el pasado mes de septiembre.

España, que está encuadrada en el Grupo B, debutará el 1 de abril contra Francia (21.00 horas) y seguirá su camino contra Suiza (2 de abril) y Portugal (3 de abril). En el Grupo A se miden Italia, Argentina, Angola y el Montreux Hockey. Los dos primeros clasificados de cada grupo disputarán las semifinales el sábado, 4 de abril, y los vencedores se verán las caras el domingo 5 en la final para dirimir al campeón.

Carballeira lucha por una bola ante dos jugadores del Bassano en Champions. / Iago Lopez / LCO

Ausencias notables

Pese a que el Liceo cuenta con dos piezas en el engranaje del combinado nacional, que tratará de conquistar un título que se le resiste desde el año 2007, el buen rendimiento de la escuadra de Juan Copa no ha servido para abrir las puertas de la selección a nuevos liceístas. El cuadro verdiblanco lidera la OK Liga con un colchón de siete y nueve puntos con respecto a sus inmediatos perseguidores amparado, en buena medida, en los goles de Carballeira y la seguridad de Roca, pero también en el extraordinario rendimiento de jugadores como Dava Torres (11 goles y 7 asistencias), Bruno Saavedra (9 goles y dos asistencias) o Nil Cervera (8 goles y 2 asistencias).

Cervera compitió junto a Jacobo Copa en el Europeo Sub 23 del año pasado en un equipo dirigido, precisamente, por el actual seleccionador absoluto. En ese torneo, la ausencia de Saavedra ya fue llamativa, al tratarse de un «talento único en su generación», tal y como le definió Antón Boedo, director deportivo de la entidad coruñesa, en LA OPINIÓN.

Otra de las grandes ausencias es la de Ignacio Alabart, el coruñés del Barça, que ha firmado 15 dianas en liga y manda en la tabla general de asistentes de la competición, con 13 pases de gol.

La convocatoria la completan tres jugadores del Reus (Càndid Ballart, Guillem Jansà y Martí Casas), dos del Barcelona (Marc Grau y Eloi Cervera), y tres de la liga portuguesa: el exliceísta Pol Manrubia (Porto), Iván Morales (Barcelos) y Nil Roca (Benfica).