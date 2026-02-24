La Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca vuelve el 26 de marzo

| / |

Regresa un clásico y lo hace con más fuerza que nunca. La gran fiesta del deporte de A Coruña ya está de vuelta y a pleno rendimiento con sus preparativos y tiene fecha fijada para reconocer a los mejores deportistas de 2025, otro año en el tejido deportivo de la ciudad que fue una demostración de fuerza. En poco más de un mes, el 26 de marzo, vuelve la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, que organiza LA OPINIÓN. Será la octava edición de una cita ya tradicional e imprescindible que quiere reconocer el trabajo de los mejores deportistas de la ciudad y de su entorno. Han sido unos doce meses inolvidables con ascensos, descensos y múltiples conquistas mundiales y europeas. Deporte por los cuatro costados. Los mejores de un año con el listón alto en la historia de A Coruña. Alegrías y logros en vena que traen inmejorables recuerdos y que ahora serán reconocidos por la gala pionera del deporte de esta península atlántica. El atractivo es insuperable y, como siempre en los últimos años, será el Centro Sociocultural Ágora el que acoja el evento.

La gala que impulsa LA OPINIÓN busca relevo a deportistas o entrenadores del más alto nivel que fueron reconocidos en su última edición del pasado mes de mayo, como Yulenmis Aguilar, Enmanuel Reyes, Damián Ramos, Digna Silo, Unai Cereijo, Raimundo Fernández, Dolores Rojas, Álex Álvarez, David Pardavila, Sofía Toro, Inma Castañón, Conrado Durántez o entidades e iniciativas como Bolboretas A Coruña, Básquet Coruña y CH Coruña.

La Gala do Deporte da Coruña sigue fiel a su cita y reunirá a todo el deporte de A Coruña el 26 de marzo. Sus bases y su filosofía no cambian después de que la organización del evento reemplazase en su penúltima edición el premio al mejor evento deportivo por el premio leyenda del deporte coruñés. Era un guiño y una manera de reconocer de manera expresa el rico legado de la ciudad y su área y es una iniciativa que tiene continuidad en la presente edición.

El periodista Alfonso Hermida será de nuevo el presentador de esta edición que reconoce a los mejores del año 2025 en el Ágora después de haber sido una de las caras de esta apuesta de LA OPINIÓN en sus inicios.

Los premios

Como en las ediciones anteriores, el grueso de las categorías no varía, con tres finalistas en cada una de ellas: mejor deportista femenina, mejor deportista masculino, mejor deportista con discapacidad, mejor deportista promesa femenina, mejor deportista promesa masculino, mejor equipo, mejor entrenador/a, mejor club y mejor árbitro/a o juez/a. También habrá premios especiales del jurado que reconocerán una trayectoria o los valores de una iniciativa.

El último de los premios lo eligen los lectores a partir del 3 de marzo a través de la página web www.laopinioncoruna.es, donde podrán votar por sus favoritos para subir a recoger el trofeo en el escenario del Ágora. El proceso de selección de los finalistas y de los ganadores será idéntico al de los pasados años.

El jurado estará formado por deportistas de reconocido prestigio, además de periodistas especializados en la información deportiva de la ciudad y miembros de la Corporación municipal, dos del Gobierno y uno por cada uno de los grupos, además de un representante de INEF (Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física), como centro de referencia de la comarca.

Noticias relacionadas

Según las bases de los premios, podrán ser candidatos para las diferentes categorías todos los deportistas nacidos en A Coruña y los concellos de su área metropolitana y comarca (A Coruña, A Laracha, Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cerceda, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada, Vilarmaior y Vilasantar); los que lleven empadronados un año en ellos, así como aquellos que jueguen o militen en un club perteneciente a uno de estos.