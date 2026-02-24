Juan Copa: «Tenemos que aceptar la decisíon de César Carballeira. Del Liceo ya se fueron Martinazzo y Bargalló y salió adelante»

Afrontan una nueva semana grande con Bassano e Igualada en apenas tres días. ¿Cómo están?

Es evidente que será una semana dura, exigente e importante, pero nos coge en un buen momento. El equipo transmite cosas buenas y creo que, ahora mismo, luchamos más contra nosotros mismos que contra los demás. Es muy difícil ganarnos, todo depende de que no bajemos el ritmo en ningún momento, incluso de que demos un puntito más. No solo en los partidos, sino en cada entrenamiento. Ahora, con tanta carga de minutos, estamos haciendo sesiones un poco más específicas, nos dedicamos simplemente a corregir lo que tenemos que mejorar y a preparar el próximo partido, que es el más importante.

Se miden al Bassano este jueves (20.45 horas), que desde su visita al Palacio de los Deportes a principios de enero solo ha perdido dos encuentros. ¿Qué esperan?

Es un gran equipo, líder de la liga italiana y con un gran entrenador. Ellos van a apurar sus opciones en el grupo [son colistas con tres puntos, a cuatro de la clasificación para la final a ocho] y nosotros lo que queremos es sacar algo positivo, porque quedan cuatro partidos de la primera fase. Es cierto que no todos los demás van a ganar esta jornada, porque se enfrentan entre ellos y es un grupo muy igualado, así que, si sacamos algo este jueves, no será definitivo, pero sí muy importante, porque cada punto cuenta. Seguramente el Bassano está en su mejor momento de la temporada, se sabía que iban a subir el nivel. Ganaron al Barcelos en Italia y tienen muchos partidos por jugar en casa. Como líderes de la OK Liga, nos gusta enfrentarnos a estos rivales, al primero de la Serie A, al de la liga portuguesa [Benfica]... Nos motivan estos duelos, somos un equipo que vive de retos.

No estará Bruno Saavedra, sancionado en Champions tras una acción con Zé Miranda ante el Benfica. ¿Cómo afecta su ausencia? ¿Condiciona la planificación del encuentro?

Sí, condiciona, porque Bruno está en un gran momento de juego y es un jugador diferente. No es que te falte una pieza y la sustituyas por otra, al contrario, a él no podemos cambiarlo por nadie, porque tiene una forma de jugar muy especial, muy de él. Entrará Tombita en su lugar y el grupo tiene que hacer lo de siempre, que es juntarnos y ser un equipo totalmente competitivo. Nos da pena por él, pero, como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga. Tiene que intentar cambiar estas cosas y esperemos que le sirva para darse cuenta de ello, el primer jodido por no poder jugar la Champions es él mismo.

Después del Bassano, llegará el Igualada a Riazor el domingo (12.00 horas), primero contra segundo de la OK Liga. ¿Día grande?

Va a ser un gran partido. El Palacio tiene cada vez más gente, da gusto verlo así. Creo que estamos transmitiendo algo que le gusta a la afición, lo cual nos alegra, porque nosotros trabajamos para ellos. Si lo estuviésemos haciendo bien, pero no viniese la gente a vernos, estaríamos incompletos. Los animo a que vengan, porque el Igualada está haciendo una grandísima temporada. Nos ganó en la primera vuelta, ahora mismo es el segundo y tenemos un colchón de puntos, pero queremos más. Los objetivos en liga pasan por Riazor y, si somos capaces de ganar los partidos de casa, vamos a estar más cerca de cerrar esa primera posición.

Nuno Paiva encara a Marc Grau en el Liceo-Barcelona de Riazor. / CARLOS PARDELLAS

Cuentan con ese margen de siete puntos con el Igualada, segundo, y nueve con el Barcelona, tercero. En una competición que se decide en ‘play off’, ¿qué valor le dan al liderato actual?

Hay una canción de Alejandro Sanz que dice que ‘No es lo mismo’, ¿no? Pues eso, no es lo mismo entrar al play off de primero, segundo o tercero. En primer lugar, porque te da la posibilidad de tener ventaja de pista en toda la fase, que es importantísimo. Segundo, porque hace muchos años que el club no gana la liga regular. Y, tercero, porque las sensaciones cuentan mucho. Si somos capaces de acabar líderes, a nivel mental y de motivación sería muy importante para el grupo.

En marzo disputan también la Copa del Rey. Se estrenan contra el Alcoi en el último partido de cuartos de final (viernes 20, 21.30 horas) y el equipo que pase será el semifinalista que menos descanse. ¿Cómo lo ve?

Bueno, aún no se sabe el horario de la semifinal del sábado. Nos parece un poco tarde, porque después hay que ir al hotel, cenar y todo eso. Pero nos centramos solo en lo que podemos controlar. Si nos dicen nueve y media, pues a las nueve y media jugamos. Sabemos que la Copa del Rey es muy exigente a nivel físico, pero solo pensamos en el Alcoi, porque, si nos va mal contra ellos y nos eliminan, ya no habrá más partidos. Ellos son un equipo muy copero, que siempre parece que no va a entrar y acaba jugándola, con poco que perder y mucho que ganar. Tenemos un montón de partidos hasta Semana Santa, el calendario es terrible, y es importante el trabajo que Kike Sanfiz [el preparador físico] está haciendo con los jugadores para la prevención de lesiones. Cuando hay muchos partidos seguidos, el equipo compite bien, sabe sufrir y es camaleónico para adaptarse a lo que pide cada momento. Si toca correr, corremos. Si toca ser protagonista y dominar, dominamos. La plantilla es larga, que eso también ayuda, y se agarra muy bien a eso.

Dice que son un equipo de retos y afrontan un calendario saturado con los títulos en juego. ¿Llega la fase decisiva del curso?

Sí, porque ahora todo el mundo se juega mucho. En liga, por ejemplo, nosotros nos jugamos la primera plaza, pero otros el descenso, otros entrar en play off, otros conseguir una plaza para la próxima Champions, que entran los cuatro primeros... Cada uno tiene su propio objetivo. Ganar tantos partidos como estamos ganando es muy complicado y hay que hacerlo respetando a todos los rivales, pensando que cada punto suma. Hacemos nuestro camino y, sobre todo, lo disfrutamos.

El Liceo que viene

Hace dos semanas Antón Boedo, director deportivo de la entidad, explicó la configuración del Liceo del próximo curso, en la que destaca la salida de César Carballeira. ¿Cómo gestionan su marcha y su situación?

En un club como este, se toman decisiones todos los días y Antón ya explicó todo lo que iba a pasar. Claro que nos hubiese gustado que César continuase, pero el jugador es libre de tomar la decisión que quiera y, nosotros, más allá de que nos guste más o menos, tenemos que aceptarla. Esto es el Liceo, de aquí se han marchado Daniel Martinazzo, Jordi Bargalló y otros muchos jugadores, pero el club ha salido adelante. Todos estamos aquí de paso. Intentamos hacer todo lo que podemos para competir lo mejor posible, pero llegará el momento en el que vengan otros y les pasemos el testigo para que ellos continúen. Me consta que Antón levanta el teléfono todos los días y vamos a intentar suplir esa baja de la mejor manera posible. Hay muchos jugadores que quieren venir aquí, a una pista como Riazor, con tanta gente en las gradas. Confiamos en que la próxima temporada vamos a seguir siendo un gran equipo, porque ya estamos trabajando con los jugadores que están aquí para ello.

Las renovaciones de Nuno Paiva y Bruno Saavedra siguen esa línea continuista. ¿El grueso del grupo se mantiene?

Bruno está ya en su tercer año aquí y está en un momento en el que ha subido mucho el nivel. En el caso de Nuno, estoy convencido de que todavía nos puede dar muchísimo más, igual que Jacobo, por ejemplo, que ha pegado un gran cambio desde enero. Después está Blai Roca en la portería, Toni Pérez, Arnau Xaus... Todos rodeados de Dava Torres, nuestro capitán, que está en un estado de forma impresionante. El grupo va a seguir. Habrá que incorporar una o dos piezas para complementar, pero vamos a darle continuidad a lo que ya tenemos esta temporada.

Bruno Saavedra y César Carballeira celebran un gol en el Palacio de los Deportes / CARLOS PARDELLAS

¿Y Nil Cervera?

Tiene contrato con nosotros, ese es un tema que está llevando Antón y yo me remito a él, no hablo de rumores. Apostamos por él hace dos años y creemos que va en la dirección correcta. Todavía es muy joven y trabajamos duro con él, porque es muy importante para nosotros.

¿Qué opina de Edu Lamas?

Es un grandísimo jugador, uno de los mejores del mundo.

Y liceísta.

Y liceísta. Yo lo entrené en infantiles, imagínate. Para mí Edu es como Toni, un top mundial. A ver que pasa con él (se ríe).

Hay muchos jugadores que quieren vestir la camiseta del Liceo a corto plazo, pero, ¿el club busca algún perfil específico en el mercado?

Queremos jugadores que se adapten a lo que nosotros pedimos y exigimos, en los que veamos condiciones para hacer con ellos lo que queremos hacer. Una cosa es fichar a un jugador y otra muy distinta es que ese jugador se convierta en un jugador del Liceo, hay que tener algo diferente para jugar aquí. Ahí entra el trabajo de Antón de visualizar jugadores y ver si nos encajan o no. También tenemos experiencia, hemos fichado gente a la que le ha ido bien y otra a la que no, jugar en Riazor no es fácil. Buscamos una serie de características que encajen con el ADN ultracompetitivo que tenemos, con nuestra filosofía de que cada entrenamiento es como un partido en cuanto a intensidad, a ritmo o a duelos, ponemos muchísima atención en cada detalle. Entonces, puede ser, desde un veterano que se adapte a estas condiciones hasta un joven al que consideramos que podemos mejorar. Yo me considero un entrenador de jugadores, no de sistemas. Me gusta que la gente que pasa por aquí salga mejor de lo que llegó. Y ahí tengo al capitán de mi lado, que es el primero que aprieta al resto de sus compañeros.