El OAR fortalece su banda derecha con Rodrigo Ortega

Al mal tiempo, buena cara. El Attica 21 OAR sufrió un duró revés la semana pasada al conocer que Rubén Sánchez, una de las grandes apuestas del mercado estival para la División de Honor Plata, se perderá lo que resta de curso por una grave lesión de rodilla sufrida frente al Soria. La ausencia del extremo derecho, que en 16 partidos había contribuido a 28 goles y se había convertido en uno de los puntales de Nando González, debilitaba el flanco diestro de la escuadra oarista. Pero el club ha trabajado rápido para suplir su ausencia y ha incorporado a Rodrigo Ortega, procedente del Balonmano Ingenio, como recambio de garantías.

Ortega, de 21 años, destaca por su «rapidez, talento y capacidad de finalización», según asegura la entidad coruñesa en su comunicado de presentación. Los números avalan su llegada: esta campaña suma 144 goles en 22 encuentros en Primera Nacional con el conjunto canario, de los cuales, 48 fueron desde los 7 metros (en 59 lanzamientos). Un especialista al que no le pesa la responsabilidad, pese a su juventud. Ante el Culleredo, en Tarrío, firmó 10 dianas.

Rodrigo Ortega finaliza un ataque del Balonmano Ingenio / CBI

Un nuevo 'killer' al servicio del equipo

La llegada de Ortega suma pólvora a un OAR muy coral en ataque. Álex Chan lidera, con mucha diferencia, la relación de goleadores oaristas, con 107 tantos. Es el único que supera la centena de goles, aunque Gabriel Navarro se acerca poco a poco a las tres cifras (91). Diogo de Freitas completa el podio, con 85 balones enviados a la red. Por detrás aparece un nutrido grupo de jugadores formado por Alberto Roldán (64), Luis Horcajada (39), Diego Martínez (38), Sergio Torío (32) o el propio Rubén Sánchez (32).