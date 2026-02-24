Hockey sobre patines | WSE Champions
La World Skate Europe reduce el castigo de Bruno Saavedra a cuatro partidos
El órgano continental acepta el recurso del Liceo por falta de antecedentes del compostelano en los dos últimos años | Cumplirá su sanción en lo que resta de fase de grupos y podría jugar la final a ocho si el equipo se clasifica
Europa ha sido indulgente con Bruno Saavedra. La World Skate Europe ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Liceo para reducir el correctivo de seis a cuatro partidos, después de una acción con Zé Miranda en el duelo frente al Benfica en Riazor, en la que el jugador verdiblanco golpeó con el stick a su oponente sin intención de jugar la bola. Con esta rebaja, el 13 liceísta solo se perdería los cuatro choques restantes de la actual fase de grupos de la WSE Champions, ante el Bassano (26 de febrero), el Sporting de Portugal (12 de marzo), el Barcelos (26 de marzo) y Oliveirense (16 de abril). Si el cuadro de Juan Copa termina clasificándose para la final a ocho, Saavedra estaría disponible para las eliminatorias decisivas (entre el 6 y el 10 de mayo) y, en caso de no pasar, cumpliría la sanción esta campaña y no arrastraría el castigo al próximo curso.
El ente europeo mantiene su decisión de calificar la acción de Bruno como una «agresión sin consecuencias físicas» y sigue tipificándola de «falta grave», pero entiende que existe una circunstancia atenuante que permite aliviar el castigo: la ausencia de antecedentes. Saavedra no ha sido «objeto de sanción disciplinaria» en los dos últimos años, por lo que, accede a la petición de la entidad colegial de reducir proporcionalmente su decisión inicial.
