Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Retenciones kilométricas en la salida de A CoruñaUn bar coruñés sobrevive 70 añosLa ruta conocida del Dépor para el ascensoLos peatones estrenan la nueva pasarela entre estaciones
instagramlinkedin

Hockey sobre patines | WSE Champions

La World Skate Europe reduce el castigo de Bruno Saavedra a cuatro partidos

El órgano continental acepta el recurso del Liceo por falta de antecedentes del compostelano en los dos últimos años | Cumplirá su sanción en lo que resta de fase de grupos y podría jugar la final a ocho si el equipo se clasifica

Bruno Saavedra celebra un gol con el Liceo en Riazor.

Bruno Saavedra celebra un gol con el Liceo en Riazor. / CARLOS PARDELLAS

Sara Gallego

A Coruña

Europa ha sido indulgente con Bruno Saavedra. La World Skate Europe ha estimado parcialmente el recurso presentado por el Liceo para reducir el correctivo de seis a cuatro partidos, después de una acción con Zé Miranda en el duelo frente al Benfica en Riazor, en la que el jugador verdiblanco golpeó con el stick a su oponente sin intención de jugar la bola. Con esta rebaja, el 13 liceísta solo se perdería los cuatro choques restantes de la actual fase de grupos de la WSE Champions, ante el Bassano (26 de febrero), el Sporting de Portugal (12 de marzo), el Barcelos (26 de marzo) y Oliveirense (16 de abril). Si el cuadro de Juan Copa termina clasificándose para la final a ocho, Saavedra estaría disponible para las eliminatorias decisivas (entre el 6 y el 10 de mayo) y, en caso de no pasar, cumpliría la sanción esta campaña y no arrastraría el castigo al próximo curso.

El ente europeo mantiene su decisión de calificar la acción de Bruno como una «agresión sin consecuencias físicas» y sigue tipificándola de «falta grave», pero entiende que existe una circunstancia atenuante que permite aliviar el castigo: la ausencia de antecedentes. Saavedra no ha sido «objeto de sanción disciplinaria» en los dos últimos años, por lo que, accede a la petición de la entidad colegial de reducir proporcionalmente su decisión inicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents