Un carro de medallas para el Han's Horang I en Sevilla

El taekwondo coruñés sigue de dulce tras los éxitos cosechados por el gimnasio Han's Horang I de Betanzos en el Campeonato de España de Técnica y Freestyle disputado el pasado fin de semana en Sevilla. La selección gallega consiguió 54 medallas, 22 de ellas, de oro, y a ese éxito contribuyeron, en gran medida, los taekwondistas del club betanceiro, que se clasificaron para el Campeonato del Mundo que se disputará en septiembre en Chuncheon (Corea del Sur).

Seung Han Shin consiguió la medalla de oro en la competición de pareja 50-60 de poomsae junto a Esperanza Fernández. El maestro del Han's Horang I consiguió, también, la medalla de plata master 2 masculino. Begoña Veiga repitió oro en la competición de Trío 2 femenino en el tándem con Virginia Sixto y Elena González. Julián Pumar se adjudicó una plata en trío cadete masculino con Brais Lombardero y Hugo Sánchez

En competiciones supra autonómicas, Ana Llin Shin (trío 1) y Jessy Sun Shin (trío júnior femenino) también lograron la clasificación para el Mundial de este año al proclamarse campeones en sus respectivas categorías.