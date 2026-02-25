Taekwondo
Un carro de medallas para el Han's Horang I en Sevilla
Los integrantes del club betanceiro triunfan en el Campeonato de España y consiguen el billete para el Mundial de Chuncheon
El taekwondo coruñés sigue de dulce tras los éxitos cosechados por el gimnasio Han's Horang I de Betanzos en el Campeonato de España de Técnica y Freestyle disputado el pasado fin de semana en Sevilla. La selección gallega consiguió 54 medallas, 22 de ellas, de oro, y a ese éxito contribuyeron, en gran medida, los taekwondistas del club betanceiro, que se clasificaron para el Campeonato del Mundo que se disputará en septiembre en Chuncheon (Corea del Sur).
Seung Han Shin consiguió la medalla de oro en la competición de pareja 50-60 de poomsae junto a Esperanza Fernández. El maestro del Han's Horang I consiguió, también, la medalla de plata master 2 masculino. Begoña Veiga repitió oro en la competición de Trío 2 femenino en el tándem con Virginia Sixto y Elena González. Julián Pumar se adjudicó una plata en trío cadete masculino con Brais Lombardero y Hugo Sánchez
En competiciones supra autonómicas, Ana Llin Shin (trío 1) y Jessy Sun Shin (trío júnior femenino) también lograron la clasificación para el Mundial de este año al proclamarse campeones en sus respectivas categorías.
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
- 2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico
- El Porto quiere llevarse a César Carballeira
- 1-0 | Obra maestra de un Liceo que pinta la OK Liga de verdiblanco
- Estudiantes, la primera piedra en la empinada recta final del Leyma Coruña