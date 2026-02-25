Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lucha

El coruñés Carlos Menéndez, doble campeón de España de lucha

El luchador del Club Graíño se impuso en las modalidades de grappling y grappling-gi

Carlos Menéndez, en lo más alto del podio en el Campeonato de España de grappling

Carlos Menéndez, en lo más alto del podio en el Campeonato de España de grappling / LOC

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

El luchador coruñés Carlos Menéndez se proclamó este fin de semana nuevo campeón de España sub 20 de grappling y grappling-gi en el torneo de se disputó en Las Palmas de Gran Canaria. El competidor del Club Graíño se hizo valer para alzarse con el oro en la categoría de -92 kilos de peso y contribuyó con su presea a los buenos resultados de la selección gallega.

Menéndez no fue el único medallista del club coruñés. Deivi Velasco consiguió la medalla de plata sub 17 en la categoría de -69 kilos de peso en grapping. Culminó su participación con un quinto puesto en la modalidad de grappling-gi.

