Lucha
El coruñés Carlos Menéndez, doble campeón de España de lucha
El luchador del Club Graíño se impuso en las modalidades de grappling y grappling-gi
El luchador coruñés Carlos Menéndez se proclamó este fin de semana nuevo campeón de España sub 20 de grappling y grappling-gi en el torneo de se disputó en Las Palmas de Gran Canaria. El competidor del Club Graíño se hizo valer para alzarse con el oro en la categoría de -92 kilos de peso y contribuyó con su presea a los buenos resultados de la selección gallega.
Menéndez no fue el único medallista del club coruñés. Deivi Velasco consiguió la medalla de plata sub 17 en la categoría de -69 kilos de peso en grapping. Culminó su participación con un quinto puesto en la modalidad de grappling-gi.
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- Abdou Thiam, jugador senegalés del Leyma: «Yo también le defendería la toalla a Diop y a Barro»
- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
- 2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico
- El Porto quiere llevarse a César Carballeira
- 1-0 | Obra maestra de un Liceo que pinta la OK Liga de verdiblanco
- Estudiantes, la primera piedra en la empinada recta final del Leyma Coruña