El coruñés Carlos Menéndez, doble campeón de España de lucha

El luchador coruñés Carlos Menéndez se proclamó este fin de semana nuevo campeón de España sub 20 de grappling y grappling-gi en el torneo de se disputó en Las Palmas de Gran Canaria. El competidor del Club Graíño se hizo valer para alzarse con el oro en la categoría de -92 kilos de peso y contribuyó con su presea a los buenos resultados de la selección gallega.

Menéndez no fue el único medallista del club coruñés. Deivi Velasco consiguió la medalla de plata sub 17 en la categoría de -69 kilos de peso en grapping. Culminó su participación con un quinto puesto en la modalidad de grappling-gi.