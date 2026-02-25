Disponibles los dorsales para la media maratón Coruña21

La media maratón Coruña21 tomará este domingo las calles de la ciudad para celebrar su vigesimoctava edición. Los atletas inscritos para esta prueba y para la de cinco kilómetros, 5K, pueden recoger desde este miércoles sus dorsales para la cita en la quinta planta de El Corte Inglés de Ramón y Cajal. Con el número recibirán, también, su bolsa de corredor. La carrera arrancará en el Obelisco y, tras recorrer 21 kilómetros por el entorno de los Cantones, el Puerto y el paseo marítimo, tendrá la línea de meta instalada en la plaza de María Pita.

Esta edición de la media maratón coruñesa tendrá un pequeño homenaje para el Club Riazor Atletismo. La entidad, que cumple 25 años, será la embajadora de la prueba. Este martes, el concejal de Deportes, Manuel Vázquez, entregó a directivos y atletas del club las camisetas especiales de esta carrera.