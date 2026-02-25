El Liceo, alerta en la casa de la 'cenicienta'

En una edición de la WSE Champions League en la que el Liceo se ha acostumbrado a hacer kilómetros por carretera, con Lisboa como destino más lejano, el Bassano aparece este jueves (20.45 horas, World Skate Europe TV) como la nota discordante. El conjunto colegial viaja a Italia para visitar la pista de la cenicienta del grupo consciente de que no hay rival fácil. Los transalpinos son los colistas del grupo de la muerte en el que el equipo coruñés batalla contra cuatro potencias portuguesas. Ganar en esta jornada es una misión indispensable para acercarse a la final a ocho, pero no es, ni mucho menos, pan comido. El Barcelos ya cayó en el feudo que visitan los de Juan Copa, que quieren los tres puntos para continuar con buena dinámica de juego y resultados.

El líder destacado de la OK Liga se mide este jueves a su contraparte en la máxima categoría del hockey sobre patines italiano. La dinámica casi inmaculada del conjunto verdiblanco desde noviembre en la competición regular alimenta la ambición de cara, también, a una Champions en la que quiere volver a colarse entre los ocho mejores del viejo continente. Con Dava Torres, Toni Pérez o Arnau Xaus en estado de gracia en la competición continental, tratará de sacar músculo ante el rival, a priori, más débil de los que le deparó el sorteo de la fase de grupos.

Juan Copa no podrá contar con el sancionado Bruno Saavedra, que cumplirá el primero de sus cuatro partidos de sanción tras su expulsión en el último encuentro, contra el Benfica. Oportunidad de oro para Tombita, que completará la lista y tratará de aportar su físico y potencia para ganar protagonismo en la competición continental en lo que resta de campaña.

Máxima igualdad

Las tablas contra las águilas encarnadas en la última jornada, un resultado que nadie más en el grupo ha sido capaz de conseguir, dan alas a los colegiales. Afrontan esta jornada terceros, pero enfrascados en una lucha ajustadísima, en apenas tres puntos de diferencia, con Sporting, Oliveirense y Barcelos.

A pesar de que el Bassano, con cuatro puntos, parece lejos de la pugna por las cuatro primeras plazas, no será, ni mucho menos, un rival asequible al que arrebatarle los tres puntos sin bajar del autobús. Lo sabe bien el propio Barcelos, que ya hincó la rodilla en la última jornada de los italianos en casa en esta fase de grupos. Vencieron 3-1 al vigente campeón de la Champions, un resultado que lastra sus opciones de meterse en la final a ocho.

Los colegiales, advertidos del peligro que entraña la pista del conjunto veneciano, deberán mantenerse alerta y no caer en la relajación. En la primera vuelta, en el Palacio de Riazor, los verdiblancos ganaron 4-3 un choque en el que el Bassano no bajó los brazos ni siquiera al encajar el 4-1 a seis minutos del final. La mordiente de Gerard Riba será la gran amenaza ofensiva de una escuadra que tratará de embaucar a un Liceo con la guardia alta.