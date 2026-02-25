El Rallye de A Coruña recupera su salida histórica: estos son los lugares que marcarán su recorrido

El 30º Rallye de A Coruña convierte a la ciudad en epicentro del automovilismo durante este próximo fin de semana. La prueba celebra en esta ocasión una edición "histórica", según destaca el Concello, ya que supone el salto internacional de esta competición al integrarse en el calendario del Tour European Rally (TER) y TER Historic 2026, de forma que compartirá programación con citas de referencia en países como Italia, Portugal o Suiza. Además el circuito coruñés incluye dos novedades importantes: recupera su salida histórica e incorpora un tramo urbano inédito en una parte de su recorrido.

Miles de aficionados podrán seguir en las calles de A Coruña el desarrollo de la competición durante las dos jornadas, este viernes 27 y el sábado 28 de febrero. El Ayuntamiento subraya que en esta edición la prueba "consolida su crecimiento sostenido" tras "una década formando parte del Campeonato gallego". Destaca además que proyecta la imagen de la ciudad en el calendario deportivo internacional.

Entre las principales novedades de este 30º Rallye de A Coruña está la recuperación de la salida tradicional. La prueba arrancará en el entorno de O Parrote, "recuperando así --destaca el Concello-- uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad como punto neurálgico de la competición".

Otro de los grandes atractivos será un tramo urbano inédito, de poco máis de un kilómetro, que pasará por las inmediaciones del castillo de San Antón, el hospital Abente y Lago y el entorno de la torre de control marítimo.

La ceremonia de salida se celebrará el viernes a las 19.00h en O Parrote y ahí arrancará el tramo urbano Castillo de San Antón, previsto para las 20.10 horas. El sábado la competición arrancará a las 08.30 horas desde el centro comercial Coruña The Style Outlets (en Culleredo) y se extenderá por diversos concellos del área metropolitana de A Coruña y del área de Betanzos. Los primeros participantes que completen el recorrido llegarán a la plaza de María Pita alrededor de las 20.30 horas.

Durante la jornada del sábado el grueso de la competición se concentrará en once series especiales cronometradas que recorrerán distintos concellos de la comarca. El tramo de Betanzos–Coirós combinará zonas rápidas con una parte más estrecha y deslizante; Aranga volverá a ser un punto clave, especialmente na zona de Ponte Aranga y en el ascenso hacia Montemeá; Oza–Cesuras presentará novedades en su sector fina y obligará a los equipos a afrontar un exigente bucle sin asistencia; Cerceda pondrá a prueba la regularidad de los pilotos por los constantes cambios de ritmo; y el trayecto A Laracha–Culleredo, el más rápido, decidirá buena parte de las diferencias finales.

El concejal de Deportes de A Coruña, Manuel Vázquez, destacó la dimensión que alcanza este evento para la ciudad y para el deporte base y profesional. El edil subraya que “A Coruña vuelve a situarse en el mapa europeo del motor con una prueba que combina espectáculo, seguridad e impacto económico para la ciudad”.