2-3 | El Liceo se impone en una noche frenética en Bassano

El Liceo vivió una auténtica odisea en su visita a la pista del Bassano. Los colegiales se midieron al colista de su grupo en la Champions League y, pese a imponerse (2-3) al final del partido, el camino fue una espiral de drama y tensión. La reacción de Arnau Xaus, que firmó un doblete para comandar la remontada en Italia, palió en el marcador el mal cuerpo que se le quedó al equipo coruñés tras la fea lesión Toni Pérez en su pierna izquierda. El asturiano se sometió a pruebas que descartan una rotura ósea en la tibia, pero recibirá más evaluaciones en A Coruña para comprobar si tiene afectados los ligamentos.

Era un duelo entre líderes de sus respectivas ligas, pero el Liceo solo tardó diez segundos en inquietar a Valentín Grimalt con la primera aproximación de Dava Torres y Toni Pérez. Poco más necesitó César Carballeira para romper el empate inicial. Se sacó de la manga un cañonazo desde la mitad de la pista para batir por bajo al portero del Bassano (0-1).

Los de Juan Copa rompieron el duelo a su favor en apenas tres minutos, pero fue más un perjuicio que una bendición. Blai Roca se mostró sólido al tapar la réplica de Fran Ipiñazar, pero esa fue solo la primera de las intentonas de los italianos, que dieron un paso adelante en busca del empate. Una torpeza del portero del Liceo, al derribar a Giuliano Giuliani en un mano a mano sin recorrido se convirtió en una pena máxima que Andrea Scuccato transformó en el 1-1. El castigo pudo ser mayor cuando el mismo goleador llegó a celebrar el 2-1, pero los árbitros lo anularon al comprobar que había empujado la bola al fondo de la red con su patín, sin usar el stick.

Blai Roca se redimió de la anterior bola parada al detenerle otro penalti al capitán de los italianos, pero lo peor del primer tiempo aún estaba por llegar. Al borde del descanso, Toni Pérez sufrió una fea lesión al iniciar un contragolpe en área propia. Saltó por encima de Facu Posito, que se acaba de caerse al suelo, y, al pisar, se le dobló mal la pierna izquierda. Necesitó atención médica inmediata en la pista y tuvo que marcharse a hombros, sin poder apoyar. No vio el segundo tiempo en el banquillo y le hicieron pruebas en la tibia. Para incrementar el drama, Gerard Riba aprovechó una bola muerta junto a la portería liceísta para firmar el 2-1 nada más reanudar el juego.

Segunda parte

Ante la adversidad, el Liceo se conjuró en el descanso para busca de la remontada y encontró en Arnau Xaus al hombre que buscaba. Gerard Riba le regaló una superioridad al conjunto coruñés al zancadillear a Nil Cervera. En la primera acción en superioridad numérica, Xaus picó la bola ante Grimalt para recuperar las tablas (2-2).

El partido comenzó a emborronarse entre bolas paradas y tarjetas. Giuliani tuvo el 3-2 en su mano, en una directa por acumulación de faltas del Liceo que estrelló en el poste de la portería de Blai Roca. Un lío de tarjetas cuando los coruñeses recibieron su décima infracción a favor desencadenó el caos en el banquillo de los italianos. Los árbitros expulsaron al entrenador y al delegado del Bassano, mostraron dos azules a Gerard Riba y también amonestaron a Pozzato y Montigel. Cuando el duelo regresó a la calma, Arnau Xaus, a sangre fría, aprovechó la directa para consolidar la remontada (2-3).

Nuno Paiva pugna con Fran Ipiñazar por la bola. / WSE

Los colegiales aguantaron veinte minutos de tensión y nervios a flor de piel. Una azul y un penalti posterior de Nuno Paiva permitieron a los italianos aferrarse a sus opciones de conseguir algún premio en el partido. No lo consiguieron en el power play y tampoco en la bola parada. Blai se adelantó ante el amago del goleador del Bassano y recibió una azul, por lo que fue Martín Rodríguez quien se encargó de evitar el tanto de los transalpinos.

El Liceo capeó con entereza el temporal y, al recuperar la igualdad numérica, tuvo el gol de la sentencia en alguna oportunidad de Jacobo Copa. Pudo recibir el 3-3 en otro penalti que Fran Ipiñazar envió por encima del marco de Blai, pero también perdonó el 3-4 en otra bola parada de Arnau Xaus a siete minutos para la conclusión del partido. Con solidez y con tranquilidad, los colegiales lograron manejar a su favor el tramo final del encuentro hasta asegurar el triunfo definitivo (2-3), incluso cuando los italianos sacaron a cinco jugadores de pista. Tres puntos sufridos, pero vitales para acercarse a la fase final de la Champions.