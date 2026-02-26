Bolboretas sueña en grande con sus 'dragones': «Queremos celebrar el Festival mundial de 2030 en A Coruña»

Compartir, celebrar, ayudarse mutuamente y, por qué no, soñar en grande. Bolboretas Coruña Dragon Boat nació con la misión de crear un lugar común para pacientes de cáncer de mama para conocerse entre ellas y, juntas, lanzarse al agua a bordo de barcos dragón. Ahora, la asociación, que ya reúne a medio centenar de integrantes, va un paso más allá y quiere poner a A Coruña en el mapa mundial de esta disciplina. «Queremos celebrar el Festival de Dragon Boat en 2030», adelantan desde la agrupación.

Más de 4.500 participantes de todo el mundo, sin contar acompañantes, y una semana de eventos que incluyen competiciones de piragüismo, conciertos, charlas y homenajes. Eso es el Festival de Dragon Boat que organiza cada cuatro años la Comisión Internacional de Palistas con Cáncer de Mama (IBCPC, por sus siglas en inglés). «Nos adherimos a la asociación desde principios de este año, ya con la intención de presentar nuestra candidatura para el año 2030», desvela Marta Alcalá-Zamora, integrante de la junta directiva de Bolboretas, que reconoce que la idea surgió de una propuesta del doctor Rafael Arriaza, uno de los promotores del proyecto de barcos dragón en A Coruña.

Mandaron la solicitud a finales de enero y, aunque no saben contra qué otras localidades compiten, esperan conocer pronto el veredicto. «Este año, el Festival se celebra en el mes de agosto en Francia (Aix-les-Bains) y veremos qué pasa en 2030. Creemos que no será un plazo muy largo porque, normalmente, hacen como en los Juegos Olímpicos, se da el relevo a la ciudad que lo organiza en la siguiente edición», expone la directiva de Bolboretas, que agradece todos los apoyos institucionales, empresariales y privados que recibieron para poder formalizar su candidatura.

Más que una competición

Este festival va mucho más allá de medallas, victorias o resultados en el agua, es un encuentro especial para las pacientes de cáncer de mama. «El objetivo no es la competición, sino disfrutar de la convivencia entre todas las supervivientes. Se trata de dar visibilidad a la enfermedad, enseñar que hay vida después del cáncer, apoyar a las nuevas pacientes y recordar a las que ya no están», insiste la integrante de la asociación coruñesa. En la programación, destaca la «ceremonia de las flores». «Se rinde homenaje a todas las fallecidas con una entrega de flores al mar, es un acto muy emotivo», añade.

Un barco dragón de Bolboretas, en las aguas de A Coruña / Cedida

A pesar de la importancia de la cita que aspiran a auspiciar, las Bolboretas coruñesas no podrán pasear sus dragones por el lago de Bourget este verano. «Estuvimos mirando para ir, pero nos salía carísimo. No dejamos de ser una asociación sin ánimo de lucro pequeña, a aunque cada vez conseguimos más visibilidad y ayuda. Irnos a Francia suponía un desembolso económico muy importante», reconocen desde el club. No obstante, dejan la puerta abierta a participar en la próxima edición, incluso, si no se celebra en A Coruña.

Crecimiento imparable

«En enero de 2024, cuando cambiamos la directiva, había como 25 miembros. Ahora mismo, somos 49, al borde de las 50», destaca Marta Alcalá-Zamora. Bolboretas ha duplicado sus integrantes, sobre todo, con la llegada de nuevas socias el año pasado. La filosofía no cambia y tiene los brazos abiertos para cualquiera mientras preparan, ya, la competición de este año. «Empezamos en marzo, vamos a competir a Sevilla. Estamos entrenando lo que el tiempo nos deja, salimos al agua de forma rutinaria cuatro veces a la semana y dos días tenemos entrenamiento en seco», detalla la integrante del proyecto.

Bolboretas va mucho más allá de los dragones y del deporte y también pone atención a la vista y al oído. «En marzo habrá un recital benéfico en el conservatorio, porque tenemos a una bolboreta que es profesora allí. También presentaremos un libro y, luego, participaremos como todos los años en las caminatas de la Asociación Española contra el Cáncer, la carrera de la mujer, Enki y en todas las actividades en las que podamos aportar nuestro granito de arena», avanza. Todas juntas, a lomos de sus dragones, pueden volar más alto y pensar en grande.