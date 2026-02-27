Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atletismo | Coruña 21

Elenco de alto nivel para una Coruña21 que se sitúa en el mapa mundial

Atletas como Carlos Mayo, Edymar Brea, Jesús Ramos o Esther Navarrete participan en la media maratón el próximo domingo, 1 de marzo

Participantes de una edición anterior de la Coruña21

Participantes de una edición anterior de la Coruña21 / Iago Lopez

Sara Gallego

A Coruña

La media maratón Coruña21 contará con un cartel de élite. Este domingo, a partir de las 9.30 horas, recorrerán las calles de la ciudad algunos de los atletas más valorados del país, como Carlos Mayo, Edymar Brea, Jesús Ramos o Esther Navarrete, entre los más de 3.000 participantes de la prueba de 21 kilómetros.

Mayo, por ejemplo, posee actualmente el récord de España en media maratón en categoría masculina (59:39 minutos) y Ramos es triple campeón de España de 10 kilómetros. También resaltan algunos nombres internacionales, como los keniatas Rono Cheptoo, Samson Kipyegon o Meshack Kipkurgat. Este año, la cita forma parte del Global Calendar de World Athletics, la organización internacional del atletismo, un movimiento que permitirá reconocer las marcas de la carrera en el ránking mundial.

El recorrido parte de la avenida Montoto y acabará en María Pita,donde se establece la línea de meta, después de pasar por zonas como la plaza de Ourense, Linares Rivas, el barrio de Oza, Juana de Vega, el Paseo Marítimo, San Andrés o la Marina.

Además de la carrera de 21 kilómetros, se celebrará también una prueba más asequible y destinada a un público más amateur, de solo 5, que supera los 2.000 dorsales.

