Iván Ares marca el ritmo delante del castillo de San Antón

El piloto cambrés lidera la tabla tras exhibirse en la superespecial que dio inicio al Rally de A Coruña | Este sábado se disputan los diez tramos restantes en la comarca

El Rally de A Coruña toma el castillo de San Antón.

La trigésima edición del Rally de A Coruña arrancó este viernes con una presentación en O Parrote y una especial en el entorno del castillo de San Antón. / Iago López

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Cientos de espectadores deseaban escuchar el rugido de los motores, oler la gasolina y sentir el neumático quemado sobre el asfalto de O Parrote y el entorno del castillo de San Antón. Este viernes arrancó la trigésima edición del Rally de A Coruña, la primera que se celebra como parte del Tour European Rally (TER), y lo hizo con un éxito de afluencia. Más de 50 vehículos, entre coches de competición oficial y de la modalidad de leyendas, se dieron cita para recibir la bendición de las banderas España y de Galicia y los aplausos del público antes de afrontar el primer tramo cronometrado dentro de la ciudad.

Un escueto y enrevesado trazado de un kilómetro en el entorno del castillo de San Antón, entre el aparcamiento de la torre de control marítimo y la subida hacia el hospital Abente y Lago, conformó la superespecial en la que los pilotos dejaron mostraron sus primeras viguerías, sin contar el shakedown y la clasificación por la mañana. El cambrés Iván Ares, con Borja Hernández de copiloto en su Toyota Yaris, se puso al frente de la tabla con un tiempo de 1:02.800. Aventajó en casi tres segundos a Diego Varela (Hyundai), firmó un 1:05.400 y le metió cuatro a Santi García (Skoda), que paró el reloj en un 1:06:300.

Jornada intensa

Aunque el rally ya arrancó oficialmente este viernes con el primer tramo cronometrado, la gran parte de la actividad se centrará a lo largo de este sábado. Desde las 8.30 de la mañana, los pilotos arrancarán la jornada con un tramo de 4,4 kilómetros entre Betanzos y Coirós. Poco después, afrontarán otro de 11,7 kilómetros a través del municipio de Aranga. Tras un reagrupamiento, repetirán en torno al mediodía ambos trazados.

A partir de las 13.00 horas, los pilotos se desplazarán a Oza-Cesuras para el sexto tramo cronometrado, de 10,5 kilómetros. Repetirán pasada a las 15.00 horas, después de un reagrupamiento en la plaza de Galicia, en Betanzos. En la sesión vespertina afrontarán dos pasadas por el tramo de 10,6 kilómetros en Cerceda y otro de 8 kilómetros entre A Laracha y Culleredo. Llegarán al parque cerrado en O Parrote a las 20.30 horas para dar inicio a la ceremonia de los vencedores.

