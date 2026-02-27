¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

Nueva jornada cargada de emociones para el deporte coruñés. La media maratón Coruña 21 acapara todos los focos en un fin de semana en el que equipos como el OAR, Maristas, Dominicos o el Zalaeta tratarán de volver a la senda de la victoria. El Marineda, por su parte, vuelve a la liga con un derbi frente al Cambre tras levantar la Copa Princesa en Raspeig.

Atletismo

La media maratón Coruña 21 es el gran evento de la semana en la ciudad. La carrera, que este año forma parte del Global Calendar de World Athletics y reconocerá las marcas individuales para el ranking mundial, ha batido su propio récord de participación y supera los 5.000 inscritos entre la prueba de larga distancia (21 kilómetros) y la de corta (5), pensada para todos los públicos. Comienza el domingo a las 9.30 horas desde la avenida Montoto y se cierra en la plaza de María Pita.

Balonmano

El Attica 21 OAR quiere volver a ganar. Tras el tropiezo de la semana pasada en Ibiza, los hombres de Nando González se mentalizan para doblegar al Barça Athletic en San Francisco Javier (sábado, 19.30 horas) y regresar a la dinámica de resultados positivos. En la ida, asaltaron el pabellón culé y esperan repetir la hazaña ante su afición, que desea ver sobre la pista a Rodrigo Ortega, incorporado esta semana desde las filas del Ingenio. En Primera División, el Balonmano Culleredo se mide a domicilio al Luceros (domingo, 13.00).

Las jugadoras del Marineda Hockey celebran la Copa Princesa / RFEP

Hockey sobre patines

Día grande en la OK Plata femenina, con el derbi entre el Marineda Hockey y el Resa Cambre (domingo, 12.00 horas). El equipo de Nelson Obelleiro, líder de la competición doméstica y flamante campeón de la Copa Princesa, recibe a un Resa muy necesitado y colista, sin puntos en su casillero. En el torneo masculino, tanto Compañía como Dominicos compiten lejos de A Coruña. El cuadro de Álex Canosa visita al Sant Cugat (sábado, 13.45) y el de Pablo Togores al Tordera (sábado, 14.00). En OK Bronce, el filial de Compañía de María se ve las caras con el Escola Lubiáns (sábado, 20.00) y el del Liceo recibe al Ordes (domingo, 12.30).

Baloncesto

Maristas pretende sanar su orgullo después de caer en la última jornada frente al Cortegada. El conjunto que dirige Fer Buendía vuelve a casa para enfrentarse al Lleida (sábado, 18.00 horas) y subirse de nuevo al carro de las victorias en lo más alto de la Liga Femenina 2.

Fútbol sala

El 5 Coruña busca dar continuidad a su triunfo de la semana pasada contra el Tierno Galván. Para ello, recibe en casa al IES Coruxo (sábado, 18.30 horas), en otro duelo marcado en rojo en la parte baja de la clasificación de la Segunda B.

Voleibol

El Zalaeta persigue una reacción urgente para salir de la mala racha en la que se encuentra, tras acumular cuatro derrotas consecutivas. El combinado de Jorge Barrero se desplaza hasta Madrid para desafiar al Torrejón (domingo, 12.30 horas), el tercer clasificado de la Superliga Femenina 2. En Primera División, el Ciudad de A Coruña afronta un doble compromiso contra Los Campos (sábado, 20.00) y el Ekialde (domingo, 13.00), mientras que el Oleiros femenino también se enfrenta al Ekialde (sábado, 19.00) y el masculino al Universidad de Burgos (sábado, 16.30 horas).