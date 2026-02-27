Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toni Pérez evita el quirófano, pero estará dos meses KO

El asturiano se pierde prácticamente el resto del curso, aunque podría llegar al ‘play off’ de la OK Liga

Toni Pérez disputa una bola en el Liceo-Shum.

Toni Pérez disputa una bola en el Liceo-Shum. / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA

Sara Gallego

A Coruña

Al Liceo le han salido caros los tres puntos en la pista del Bassano del pasado jueves. Toni Pérez, que sufrió una fea caída en el último tramo de la primera mitad frente al cuadro italiano, se perderá, aproximadamente, los siguientes dos meses de competición. Es decir, prácticamente lo que queda de competición. La exploración médica realizada al asturiano nada más aterrizar en A Coruña descarta su paso por el quirófano en favor de un tratamiento conservador, pero le mantendrá alejado de la pista en el tramo decisivo del curso. Antes, ya se había descartado la lesión ósea en el tobillo.

Ausencia sensible

La baja de Pérez es un golpe directo a los planes de Juan Copa, justo en el momento en el que la temporada empieza a definirse. El Liceo, líder de la OK Liga, bien posicionado para alcanzar la final a ocho en Europa y candidato a levantar la Copa del Rey por méritos propios, pierde a uno de sus jugadores con más experiencia para afrontar los duelos calientes, en los que se deciden las temporadas.

Noticias relacionadas y más

Si el tratamiento funcionase y la recuperación cumpliese los plazos estimados por el club, el 57 liceísta podría llegar para la disputa del play off por el título de la OK Liga, que se juega a mediados del mes de mayo. Un poco más forzada podría ser su participación en la resolución del torneo europeo (entre el 6 y el 10 de mayo), siempre y cuando el Liceo se clasifique para esa ronda final. Lo que se perderá, sí o sí, es la Copa del Rey, que será entre el 19 y el 22 de marzo.

