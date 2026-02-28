Hockey sobre patines | OK Bronce
3-1 | La ‘Ley del ex’ tumba al filial de Compañía contra el Lubiáns
Pierde en Carballo con los tantos de Álex Pérez y Álvaro Trigo, formados en su cantera
A Coruña
Cayó Compañía de María B en la pisa del Escola Lubiáns (3-1) víctima de sus exjugadores. Álvaro Trigo y Álex Pérez, con un doblete, dejaron los tres puntos en Carballo en un duelo que los coruñeses compitieron y en el que incluso fallaron un penalti. Anxo Chouciño salvó el honor a un minuto y medio del final.
