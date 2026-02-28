Fútbol sala | Segunda B
3-4 | El IES Coruxo condena al 5 Coruña en el último minuto
Un gol de Pedro Rodríguez sobre la hora tumba a los ‘rojillos’ en un choque directo
Cruel desenlace para el 5 Coruña contra el IES Coruxo. El cuadro rojillo cayó frente al vigués sobre la bocina (3-4), en un choque ante un rival por la permanencia.
La tarde empezó bien, con un tanto de Gandoy en los compases iniciales que invitaba a la ilusión. Pero la alegría duró menos de cinco minutos, los que tardó Pedro Rodríguez en igualar el marcador (1-1). Los pupilos de Toochy González y Pachi Fernández insistieron y encontraron premio en las botas de Buján, pero un autogol de Gandoy, presagio de la fortuna posterior que correría el equipo, igualó el duelo antes del descanso (2-2).
En la reanudación, Fernández anotó primero para los visitantes, pero Víctor empató a falta de tres minutos. Pedro, verdugo de nuevo, firmó el 3-4 en el minuto final y dejó al 5 Coruña hundido en la lona.
