32-36 | El vendaval del Barça B arrasa a un OAR que se queda a medio gas

Esfuerzo sin premio para el OAR Attica 21 contra el Barça B en San Francisco Javier (32-36). El equipo de Nando González cayó ahogado por el altísimo ritmo de la escuadra visitante en la primera mitad y, pese a que corrigió sus errores y rozó la épica en la segunda, terminó besando la lona, exhausto y rendido.

El Barça mostró sus cartas desde el primer minuto, literalmente. Abrió el marcador en su ataque inicial y dejó claro que el partido iba a ir de dos cosas: electricidad y pólvora. Dicho y hecho. Javi Rodríguez y Gabriel Navarrotrataron de frenar el ímpetu culé, pero sus esfuerzos fueron en vano. La escuadra catalana volaba sobre la pista en cada ataque, hambrienta por besar la red coruñesa. El OAR, al principio, trató de replicar, pero se le acabó pronto la gasolina. En estático, no encontraba los resquicios para poder superar a la zaga azulgrana, amurallada en torno a su portería, y, cuando los oaristas querían sorprender, eran parados a base de faltas. Las camisetas color salmón de la segunda equipación catalana parecían multiplicarse, mientras que los intentos coruñeses eran repelidos por el portero y por los palos.

Al cuarto de hora, en el ecuador del acto inicial, la ventaja visitante era de ocho puntos (5-14) y, a los 18 minutos, Nando González tuvo que detener el encuentro con doce abajo (5-17). Rodrigo Ortega, en su debut con la zamarra coruñesa, erró un lanzamiento desde los siete metros que desviaron, de nuevo, entre el guardameta y el poste. Ni con esas. Javi Rodríguez rompió una sequía de siete eternos minutos sin anotar para intentar meter a su equipo en el partido, pero el Barça B enchufaba todo lo que tenía. Ni Mijuskovic, ni Marín, por más que lo intentaron, eran capaces de detener los cañonazos que les llegaban desde todos los ángulos del frente ofensivo catalán. Entre Rodríguez, Malid, Diego Martínez y Pepe Mora redujeron la distancia a menos de diez puntos, pero la brecha al descanso era tan amplia como dolorosa (12-21).

Nando González da instrucciones en el banquillo durante el partido. / Iago Lopez

Cambio de chip y mucho corazón

El Barça cambió la velocidad por la pausa y fueron los locales, con evidentes urgencias, los que trataron de pisar el acelerador. Aun así, al combinado catalán le salía todo. Los balones que los postes repelían en los ataques coruñeses, entraban tras besar la madera en los catalanes. Sergio Torío lideró el arreón oarista en la reanudación (16-24), con cuatro goles en seis minutos que levantaron el ánimo de San Francisco Javier. Aviso a navegantes: este OAR lo lucha todo hasta el final. Roldán, Navarro y Martínez, a la contra rebajaron la renta a cinco puntos y dos paradas de Israel Marín hicieron estallar los decibelios en la grada.

El combinado catalán tuvo que detener el choque para frenar la sangría. Ahora, eran ellos los que estampaban sus remates en el palo y se desesperaban ante el acierto del meta local. Aun así, cada vez que el conjunto de Nando González reducía distancias, encontraban el hueco para mantener un margen cómodo en el luminoso. El OAR se dejó el alma en el tramo decisivo con 25-30 para lograr una de sus clásicas remontadas inverosímiles, pero esta vez la moneda salió cruz. El cuadro culé gestionó su ventaja con inteligencia y posesiones lentas y sentenció a la contra aprovechando los errores oaristas debido a las altas revoluciones. Esta vez, la cabeza se impuso al corazón.