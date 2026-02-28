Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: EEUU e Israel lanzan un ataque coordinado a gran escala contra IránManifestación en defensa de los colegios públicos de A CoruñaLas limitaciones de circulación de las líneas de tren en A CoruñaGalicia, a la cabeza en esperanza de vida en EuropaDía de las Enfermedades RarasLos finalistas de la VIII Gala del Deporte de A Coruña e a súa comarcaEl chocolate de A Coruña que une a Bonilla y a El Timón
instagramlinkedin

Baloncesto | Liga Femenina 2

83-54 | Maristas disfruta y se exhibe para volver a la senda triunfal

Victoria coral y contundente frente al Lleida para reponerse del tropiezo contra el Cortegada | Destacaron Dimitrijevic, Arcos y Ríos como mejor valoradas

Ana Jiménez encara a una rival durante el Maristas-Lleida

Ana Jiménez encara a una rival durante el Maristas-Lleida / Iago Lopez

Sara Gallego

A Coruña

Maristas espanta los fantasmas a base de acierto y ritmo. El cuadro colegial se impuso al Lleida en casa (83-54) para olvidar el pinchazo en Cortegada de la última jornada y recuperar su autoridad en la cima de la Liga Femenina 2.

La escuadra de Fer Buendía dejó claro desde el principio que quería ganar y se impuso en el primer cuarto con un 23-13 que marcó la tónica general del resto del encuentro. En el segundo, el conjunto coruñés mantuvo las distancias con la misma eficacia y una defensa sólida y aguerrida (20-13) y dejó el partido sentenciado antes del descanso. Aun así, tuvo tiempo de gustarse en el tercero con una demostración de poderío ofensivo (25-14) y de imponerse, aunque sin apuros, en el último (15-14) para cerrar el choque de manera plácida.

Noticias relacionadas y más

Nevena Dimitrijevic comandó las operaciones y terminó como máxima anotadora (15 puntos), mientras que Sofía Arcos dominó la pintura (diez rebotes totales) y Nuria Ríos repartió más asistencias que nadie (5). Las tres fueron las más valoradas de la tarde, aunque el triunfo colegial se forjó a base de trabajo y aportaciones colectivas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents