Baloncesto | Liga Femenina 2
83-54 | Maristas disfruta y se exhibe para volver a la senda triunfal
Victoria coral y contundente frente al Lleida para reponerse del tropiezo contra el Cortegada | Destacaron Dimitrijevic, Arcos y Ríos como mejor valoradas
Maristas espanta los fantasmas a base de acierto y ritmo. El cuadro colegial se impuso al Lleida en casa (83-54) para olvidar el pinchazo en Cortegada de la última jornada y recuperar su autoridad en la cima de la Liga Femenina 2.
La escuadra de Fer Buendía dejó claro desde el principio que quería ganar y se impuso en el primer cuarto con un 23-13 que marcó la tónica general del resto del encuentro. En el segundo, el conjunto coruñés mantuvo las distancias con la misma eficacia y una defensa sólida y aguerrida (20-13) y dejó el partido sentenciado antes del descanso. Aun así, tuvo tiempo de gustarse en el tercero con una demostración de poderío ofensivo (25-14) y de imponerse, aunque sin apuros, en el último (15-14) para cerrar el choque de manera plácida.
Nevena Dimitrijevic comandó las operaciones y terminó como máxima anotadora (15 puntos), mientras que Sofía Arcos dominó la pintura (diez rebotes totales) y Nuria Ríos repartió más asistencias que nadie (5). Las tres fueron las más valoradas de la tarde, aunque el triunfo colegial se forjó a base de trabajo y aportaciones colectivas.
- Juan Copa: «Tenemos que aceptar la decisíon de César Carballeira. Del Liceo ya se fueron Martinazzo y Bargalló y salió adelante»
- El Liceo defiende el liderato de la OK Liga contra un Barça al desquite
- El Rallye de A Coruña recupera su salida histórica: estos son los lugares que marcarán su recorrido
- Phil Scrubb: «En el Leyma teníamos las piezas para salvarnos, pero sobrepensamos demasiado»
- 2-3 | El Liceo conquista el Joan Ortoll a base de trabajo y eficacia
- Carles Marco asume el mando de la Selección Española Sub 20
- 4-4 | El Benfica empaña la epopeya de un Liceo heroico
- El Porto quiere llevarse a César Carballeira