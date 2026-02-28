83-54 | Maristas disfruta y se exhibe para volver a la senda triunfal

Maristas espanta los fantasmas a base de acierto y ritmo. El cuadro colegial se impuso al Lleida en casa (83-54) para olvidar el pinchazo en Cortegada de la última jornada y recuperar su autoridad en la cima de la Liga Femenina 2.

La escuadra de Fer Buendía dejó claro desde el principio que quería ganar y se impuso en el primer cuarto con un 23-13 que marcó la tónica general del resto del encuentro. En el segundo, el conjunto coruñés mantuvo las distancias con la misma eficacia y una defensa sólida y aguerrida (20-13) y dejó el partido sentenciado antes del descanso. Aun así, tuvo tiempo de gustarse en el tercero con una demostración de poderío ofensivo (25-14) y de imponerse, aunque sin apuros, en el último (15-14) para cerrar el choque de manera plácida.

Nevena Dimitrijevic comandó las operaciones y terminó como máxima anotadora (15 puntos), mientras que Sofía Arcos dominó la pintura (diez rebotes totales) y Nuria Ríos repartió más asistencias que nadie (5). Las tres fueron las más valoradas de la tarde, aunque el triunfo colegial se forjó a base de trabajo y aportaciones colectivas.