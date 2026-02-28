La carrera Coruña21 inicia su camino en la élite: el recorrido, los participantes y los cortes de tráfico

La media maratón Coruña21 inicia este domingo, desde las 9.30 horas, su nuevo camino en la élite de las pruebas de larga distancia a nivel nacional. La carrera celebra su decimoctava edición, la primera en la que forma parte del calendario mundial de World Athletics y, por tanto, sus resultados cuentan para el ranking mundial. Con un récord de participación, 3.000 inscritos en la prueba de 21 kilómetros y 2.000 en su hermana pequeña, la 5K, el atletismo coruñés abre un camino por el que puedan brillar los mejores fondistas del mundo.

La explanada de O Parrote volverá a ser la línea de salida de un trazado homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) que llevará a los participantes a recorrer buena parte del litoral de la ciudad. Avanzarán los Cantones hasta desviarse por Ramón y Cajal hacia el Elviña y la rotonda de Matogrande, donde darán vuelta para regresar y adentrarse en la zona portuaria. Luego, se desviarán a través de Juana de Vega hasta el paseo marítimo, junto a las playas. Irán hasta el estadio de Riazor y, de regreso, llegarán hasta la fuente de los surfistas, antes de emprender el camino de regreso para cruzar la línea de meta en María Pita.

Es una jornada grande para el deporte coruñés, con un trazado al nivel del mar que puede atraer grandes marcas a nivel internacional de atletas como Carlos Mayo, Edymar Brea, Jesús Ramos o Esther Navarrete. La cita contará, además, con señuelos para marcar el ritmo a los participantes en función de sus marcas previas.

Cortes de tráfico

Los cortes de tráfico en A Coruña por la carrera de medio maratón Coruña 21 estarán activos desde primera hora de este domingo 9 de febrero. La prueba, con casi 2.000 participantes inscritos, comenzará a las 09.30 horas en el Obelisco pero el dispositivo especial de tráfico empezará ya varias horas antes, ya desde las 05.30 horas. Los cortes de tráfico se mantendrán hasta aproximadamente las 15.30 horas.

El Concello ha adelantado que a esa hora ya quedará cortada la circulación en los Cantones, entre la plaza de Mina y la calle Alcalde Manuel Casas, y en este tramo no se podrá circular hasta las 15.30h.

Además a las 07.30 horas se activarán también los cortes previstos en la avenida de Alfonso Molina y A Pasaxe. En el caso de Alfonso Molina, el acceso a la ciudad por esta avenida discurrirá por Linares Rivas directamente hacia la avenida do Porto. En la avenida de A Pasaxe, en sentido entrada a la ciudad, se desviará el tráfico hacia el enlace de Casablanca. Ambos cortes se levantarán una vez que la prueba avance, aproximadamente a las 12.00 horas.

Desde las 09.00 horas también habrá cortes en las calles que forman parte del recorrido de la carrera Coruña 21: Juana de Vega, avenidas de la Marina y del Ejército, Linares Rivas y Primo de Rivera, Ramón y Cajal, Alcalde Pérez Ardá, Salvador de Madariaga, Alcalde Marchesi y Posse. La circulación en estas calles se reabrirá a medida que progrese la prueba deportiva y avance el flujo de corredores.