Definidos los finalistas de la VIII Gala del Deporte de A Coruña e a súa comarca

La octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, que organizan LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña, con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola, va cogiendo color y ya conoce a los finalistas de las principales categorías, así como a los galardonados con los premios especiales del jurado. El grupo de especialistas se reunió esta semana en la sede de LA OPINÓN para elegir quienes serán los reconocidos el próximo 26 de marzo en el Centro Sociocultural Ágora. Más allá de los éxitos colectivos o individuales, el jurado ha querido reconocer la trayectoria del regatista Roberto Bermúdez de Castro, Chuny, con el galardón Leyenda del Deporte Coruñés, y destacar la labor de Carlos Gil, Augusto César Lendoiro y Margarita Miguélez en el mundo de hockey sobre patines, el fútbol y el bádminton.

Lista de nominados y premiados de la Gala del Deporte de A Coruña / LOC

En 2025, el deporte de A Coruña volvió a brillar con luz propia, al cosechar múltiples éxitos tanto corales como personales que situaron a la ciudad y a su entorno en el primer nivel del orden deportivo estatal e internacional. Así lo demostraron los finalistas del premio al Mejor deportista masculino: Carlos Arévalo, bronce en K4500 en el Mundial de piragüismo; Carlos Martínez, campeón del mundo de baloncesto 3x3; o Lucas Yáñez, medallista en el Europeo y la Copa del Mundo de patinaje. Marta López-Pardo, Martita, hizo historia al volver del primer Mundial de la historia del fútbol sala femenino con un bronce, Airi Rodríguez se proclamó campeona del mundo y de Europa en tiro, y María Sanjurjo volvió a conquistar el continente con la selección española de hockey sobre patines. Ellas lucharán por el premio a la Mejor deportista femenina. En la categoría de Mejor deportista con discapacidad compiten los nadadores Jacobo Garrido y Almudena Quereda y la atleta Ana Varela. Los premios de LA OPINIÓN también apuntan al futuro. El patinador Unai Cereijo, el piragüista Antón Lagares y el triatleta Hugo Santos son los candidatos al trofeo de Mejor promesa masculina, mientras que las taekwondistas Nadia Blanco y Carla Sesar se miden con la luchadora Alicia Chamorro en Mejor promesa femenina.

No solo los deportistas serán premiados en la gala del 26 de marzo. Rosa García (CPA Maxia), Nando González (OAR Attica 21) y Francisco Javier Sieira (Taekwondo Sada) optan al galardón de Mejor entrenador y Carlos Cortés (baloncesto), Zeltia García (gimnasia artística) y Eugenia Gil (fútbol) lo hacen al de Mejor árbitro o juez. En el apartado colectivo, Maristas, OAR y el Taekwondo Sada son los finalistas de la categoría de Mejor equipo y el Club Halterofilia Coruña, el CPA Maxia y el Taekwondo Sada pugnan por el de Mejor club.

El jurado de la Gala del Deporte, reunido en la sede de LA OPINIÓN. / CARLOS PARDELLAS

Elenco variado de políticos, deportistas y prensa

El jurado de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca se reunió en LA OPINIÓN para definir los finalistas y ganadores de cada una de las categorías. El elenco destaca por la variedad de perfiles, al estar formado por los concejales Manuel Vázquez, Nereida Canosa, David Soto y Gonzalo Mora; los deportistas Sofía Toro, Andrés Díaz y Eva Castro; el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la UDC, Joaquín Gómez Varela; y los periodistas Lis Franco (también exjugadora del Karbo femenino), Fran Hermida, Óscar Losada, Alfonso Hermida y Sara Gallego.