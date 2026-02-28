Taekwondo
Helena García se adjudica la plata en el Open de Bulgaria
Cae en los últimos instantes de la final ante la rusa
La taekwondista coruñesa Helena García consiguió este viernes la medalla de plata en la categoría de -73 kilos en el Open Internacional G2 de Bulgaria de taekwondo, clasificatorio para el Campeonato de Europa senior. La deportista del gimnasio DBK firmó una gran actuación en las primeras rondas. No cedió ningún asalto ante la rusa Aleksova en la primera ronda y repitió firmó un 2-1 a su favor en las semifinales contra su compañera de selección, Belén Morán.
García dio guerra en la final hasta el último instante contra la rusa Kosmycheva, a la que ya se había enfrentado en la copa del Mundo. Sin embargo, no pudo hacerse con el oro en una contienda muy ajustada.
Su segunda posición es un muy buen resultado para continuar con sus aspiraciones de acudir al Europeo. La puesta a punto pasará, ahora, por el Open de Países Bajos, que también es puntuable para el ranking.
