Hockey sobre patines | OK Plata Masculina
Punto para Compañía y nueva derrota para Dominicos en Cataluña
El cuadro de la Ciudad Vieja cae contra el Tordera y encadena su tercera derrota consecutiva | Arón Torrado salva un punto para la escuadra de Álex Canosa en los compases finales ante el Sant Cugat
Jornada dispar para los equipos coruñeses de la OK Plata masculina en sus compromisos en Cataluña. Dominicos agrava su crisis de resultados. Claudicó frente al Tordera (4-2) y pierde ligeramente el compás respecto a la zona alta de la tabla, aunque mantiene la segunda plaza a cuatro puntos de distancia. El combinado de Pablo Togores empezó ganando con un tanto de Gabriel Villares, pero el cuadro local consiguió empatar antes del descanso. La segunda parte empezó con un batacazo, al recibir pronto el 2-1, y Arnau Vidal hizo sangre con el 3-1 diez minutos después. Miguel López dio alas a la esperanza colegial en los compases finales (3-2), pero una tarjeta azul a Adrián Candamio y una diana de Pau Muñoz sobre la bocina aplacaron cualquier intento de reacción visitante.
Compañía de María, por su parte, sacó oro de la pista del Sant Cugat (1-1). En un choque igualado y parejo, el cuadro de Álex Canosa encajó el 1-0 al filo del intermedio y sudó tinta en la segunda parte para conseguir algo de botín. No fue hasta los cinco minutos finales, cuando Arón Torrado envió al fondo de la red una asistencia de Ignacio Sáenz de Buruaga y la escuadra coruñesa respiró aliviada con, al menos un punto en la mochila. El premio pudo ser aún mayor, pero Vicente Soto falló un penalti.
