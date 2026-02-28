Santi García aprovecha su oportunidad y reina en el Rallye de A Coruña

Santi García y Néstor Casal se llevaron el confeti, los aplausos y las felicitaciones al estacionar su Skoda Fabia RS en el parque cerrado de O Parrote. La dupla que comandó el piloto de Mesía se impuso a base de regularidad en la trigésima edición del Rallye de A Coruña, la primera en la que la cita forma parte del calendario del Tour European Rally (TER).

Con un tiempo total de 1:02:59.900, aventajó en dos minutos y medio a Diego Varela (Hyundai), que fue segundo, y en más de tres a Adrián Díaz (Toyota), que completó el podio. Un error en los primeros tramos de la mañana de sábado impidió a Iván Ares luchar por la victoria a pesar de dominar la mayoría de los parciales cronometrados. El piloto cambrés, que este viernes brilló en la superespecial en el castillo de San Antón finalizó cuarto, a apenas 20 segundos del tercer cajón.

La gran cita del motor coruñesa vivió un sábado de gran actividad, pero arrancó con algún que otro susto. En el primer tramo cronometrado, entre Betanzos y Coirós, Sergio Bello sufrió una salida de la vía en la que impactó con su Audi RS1 N5 contra un poste y dañó el muro exterior de una casa junto a la carretera. El piloto sufrió una fractura de radio y cúbito, pero no hubo más heridos. Aun así, la organización neutralizó el tramo.

Fue en el tercer parcial, en Aranga, donde Iván Ares sufrió un revés de casi seis minutos respecto a Santi García, que tomó el liderato de la prueba para no soltarlo. El de Cambre fue el más rápido en el resto de las especiales, pero no pudo recortar en el resto de la jornada todo el tiempo perdido.