Dos nuevos radares en Galicia
Susto en Betanzos durante la celebración del Rally de A Coruña: un coche se va contra una casa

No se han registrado heridos de gravedad en el accidente ocurrido esta mañana

Accidente en el Rally de A Coruña. / LOC

RAC

Sergio Bello, uno de los pilotos que se disputan el Rally de A Coruña, se ha salido de la vía este sábado en Betanzos y ha impactado su vehículo en el terreno de una casa tras chocar con un poste y derribar la valla que cercaba la vivienda. El accidente, ocurrido esta mañana en el primer tramo neutralizado de la jornada, provocó un gran susto entre los asistentes, aunque no se han registrado heridos ni daños de gravedad. El conductor solo sufrió "un pequeño golpe en la muñeca", según indican efectivos de Protección Civil.

El conductor del vehículo impactó contra la valla de la vivienda tras chocar con un poste. / LOC

El coche siniestrado es un Audi RS1 N5, del equipo RMC Motorsport.

