Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo: Real Sociedad B - DeportivoAsí es el barrio de las FloresAlvedro, a la cola en inversión por pasajeroEl Grupo Castro se expande desde A CoruñaDos décadas de la salida de Francisco VázquezLos premiados en los Goya 2026Conflicto en Oriente Próximo en directo
instagramlinkedin

Hockey sobre patines | OK Plata Femenina

14-0 | El Marineda Hockey mete la directa y presume de Copa Princesa

Golea a un Resa Cambre sin argumentos y refuerza su liderato de la OK Plata femenina | Alba Garrote lidera la exhibición con cinco goles

Alba Garrote pugna por una bola en el Marineda-Alcalá de la Copa Princesa.

Alba Garrote pugna por una bola en el Marineda-Alcalá de la Copa Princesa. / RFEP

Sara Gallego

A Coruña

La Copa Princesa no ha descentrado al Marineda Hockey de su lucha por ascender a la OK Liga. El conjunto que dirige Nelson Obelleiro volvió a la competición doméstica tras levantar su primer título y lo hizo con una victoria arrolladora ante un débil Resa Cambre (14-0). Una exhibición de músculo y poderío como pocas, en el día en el que ofreció el trofeo a su afición.

Alba Garrote comandó las operaciones con un repóker, cinco goles que allanaron el camino de la victoria para las locales. Mar Franci contribuyó con un hat-trick, Efe Muñoz y Fátima Pino con un doblete cada una y Ale Martín y Cony Urbina sumaron un tanto a sus cuentas particulares. Siete goles en cada parte para consolidarse en lo alto de la clasificación, con cinco puntos de margen sobre el Raxoi y siete con respecto al Alcalá.

Noticias relacionadas y más

El Cambre, por su parte, no encuentra la reacción y sigue instalado en el farolillo rojo de la tabla, sin puntuar y con el casillero a cero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents