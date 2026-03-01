14-0 | El Marineda Hockey mete la directa y presume de Copa Princesa

La Copa Princesa no ha descentrado al Marineda Hockey de su lucha por ascender a la OK Liga. El conjunto que dirige Nelson Obelleiro volvió a la competición doméstica tras levantar su primer título y lo hizo con una victoria arrolladora ante un débil Resa Cambre (14-0). Una exhibición de músculo y poderío como pocas, en el día en el que ofreció el trofeo a su afición.

Alba Garrote comandó las operaciones con un repóker, cinco goles que allanaron el camino de la victoria para las locales. Mar Franci contribuyó con un hat-trick, Efe Muñoz y Fátima Pino con un doblete cada una y Ale Martín y Cony Urbina sumaron un tanto a sus cuentas particulares. Siete goles en cada parte para consolidarse en lo alto de la clasificación, con cinco puntos de margen sobre el Raxoi y siete con respecto al Alcalá.

El Cambre, por su parte, no encuentra la reacción y sigue instalado en el farolillo rojo de la tabla, sin puntuar y con el casillero a cero.