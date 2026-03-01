Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Voleibol

3-1 | El Zalaeta no puede con el Torrejón

Da la cara contra un rival superior, pero se marcha con las manos vacías | Pleno de triunfos para el Ciudad de A Coruña y los equipos del CV Oleiros

Un partido del Zalaeta.

El Zalaeta no pudo obrar la heroica en su visita al Torrejón, uno de los pesos pesados de la Superliga 2 Femenina, y cayó 3-1 en la pista del conjunto madrileño (25-18, 25-13, 22-25 y 25-22). El conjunto coruñés volvió a sentirse inferior a su rival en los dos primeros parciales, pero encontró en Alba Quirós, Inés Rivas y María Forteza-Rey los clavos a los que agarrarse para no caer por la vía rápida. Ofreció su versión más competitiva para llevarse el tercer set y, en el cuarto, luchó con todas sus fuerzas para forzar el desempate final, pero se quedó en el intento.

En Primera División femenina, el Ciudad de A Coruña firmó un fin de semana redondo y se mantiene líder de la clasificación. El sábado ganó a domicilio al Los Campos (1-3) y el domingo superó 3-0 en un duelo que tenía pendiente contra el Ekialde. El conjunto vasco se llevó dos derrotas de su visita a A Coruña al caer, también 3-0, frente al CV Oleiros. El equipo masculino del club oleirense redondeó la jornada. Ganó 3-0 al Universidad de Burgos.

