35-29 | El Culleredo sigue en caída libre

El Balonmán Culleredo no levanta cabeza en el último mes y medio de competición. Los pupilos de Fernando Vázquez perdieron (35-29) en su visita al Automanía Luceros, el filial del Cangas, y suman ya seis derrotas consecutivas en Primera Estatal. El duelo fue cuesta arriba desde el primer instante. Los de O Morrazo sumaron cuatro tantos antes de que los cullerdenses pudiesen estrenar el tanteo y las diferencias no dejaron de aumentar hasta llegar al descanso 19-10.

Aunque mejoró el rendimiento en el segundo tiempo, no fue suficiente para obrar una remontada casi imposible. Adrián Díaz, con siete tantos, lideró la ofensiva de un Culleredo que volvió a quedarse corto en defensa.