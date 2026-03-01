El keniano Kipkurgat bate el récord de Coruña 21 y la venezolana Brea gana en mujeres

El keniano Meshack Kipkurgat batió este domingo el récord de la media maratón Coruña 21, la cual completó en un tiempo 1h01:12, 28 segundos menos que la plusmarca anterior, una carrera que se llevó la venezolana Edymar Brea en mujeres.

El atleta africano dominó de principio a fin la prueba masculina, en la que Carlos Mayo y Jesús Ramos completaron el podio con un tiempo de 1h02:43 y 1h03:11, respectivamente.

En categoría femenina, la venezolana Edymar Brea se impuso con un tiempo de 1h13:55, casi medio minuto menos que la viguesa Ester Navarrete, que no pudo aguantar su cambio de ritmo y cruzó la meta a 23 segundos (1h14:18).

Más lejos se quedó la atleta que subió al tercer cajón del podio, Sandra González, que completó la prueba en 1h17:38.