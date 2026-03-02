Más de 1.000 inscritos para el estreno del Coruña Corre en la Torre de Hércules

El circuito Coruña Corre está de vuelta. Casi cuatro meses después de la última cita de 2025, en Novo Mesoiro, la nueva temporada de carreras populares en la ciudad abre sus puertas en el entorno de la Torre de Hércules, el próximo 14 de marzo, en él único de los compromisos del calendario popular que se organiza por la tarde. La prueba aprovecha la estela que ha dejado la histórica Coruña21 del pasado domingo, con más de 4.500 inscritos entre la media maratón y la 5K, y supera ya los 1.000 dorsales despachados a falta de más de una semana para su celebración.

En 2026, la ya tradicional carrera de la Torre de Hércules contará con un recorrido de 6,6 kilómetros, que llevará a los atletas por el entorno de la Ciudad Deportiva Arsenio Iglesias, el barrio de Adormideras, San Amaro y parte del Paseo Marítimo. La categoría absoluta arrancará a las 20.00 horas, como es habitual, y discurrirá en su mayor parte en horario nocturno.

Los dorsales podrán recogerse los días previos (12 y 13 de marzo) en el Centro Comercial Cuatro Caminos o el propio día de la prueba en el frontón de la Torre, entre las 12.00 y las 17.00 horas.

Importancia para la cantera y el 8-M

Los más pequeños también tienen cabida en el Coruña Corre. Más allá de la carrera absoluta, en el estreno del circuito también habrá lugar para las categorías inferiores, desde la de peques o la Sub 10 hasta la Sub 18. Estas pruebas se disputarán gradualmente, en cascada, desde las 17.00 hasta las 20.00 horas.

Además, la carrera de la Torre celebrará, de manera paralela, una caminata con motivo del Día Internacional de la Mujer (20.05 horas). La participación es gratuita, con inscripción previa en la página web del Concello, y partirá también del paseo de los Menhires.