El Liceo se defiende de las acusaciones del Igualada: «Riazor es un espacio de convivencia y existen límites que no pueden ser traspasados»

El polémico final del Liceo-Igualada del pasado domingo (3-3) no ha pasado desapercibido para nadie. El enfrentamiento entre los seguidores del conjunto visitante con los jugadores verdiblancos ha derivado en un cruce de comunicados oficiales entre ambas instituciones, en los que el club catalán acusa a la plantilla local de iniciar las hostilidades y la entidad coruñesa asegura que su pabellón es un «ejemplo de convivencia, respeto y pasión por el hockey sobre patines».

El Igualada niega «rotundamente» que su afición dirigiese «amenazas o agresiones» hacia los jugadores locales y habla de «expresiones claramente provocadoras» de los liceístas a la hora de dirigirse a los seguidores catalanes. El club coruñés, en cambio, expresa su «más enérgica repulsa» al comportamiento mostrado por «los ultras» del Igualada, pertenecientes al grupo Front Tauró, durante el partido, cuando se profirieron «graves insultos y amenazas» hacia varios de componentes de su plantilla.

La entidad colegial, de hecho, indica que la actitud de los seguidores visitantes fue advertida por parte de la organización del encuentro durante el transcurso del mismo, hasta el punto de «valorar la expulsión del recinto de dicho grupo radical». El Liceo considera una «irresponsabilidad institucional» que el Igualada «intente desviar la atención de los hechos violentos protagonizados por el grupo Front Tauró» y se ataque la integridad de la entidad verdiblanca y sus jugadores, con «afirmaciones que se alejan de la realidad» y que protegen «a quienes mancillan los principios y los valores» del club arlequinado.

Episodios recurrentes

«Esto es lo que vivimos allí cada semana», exclamaba en el momento del roce Juan Copa, que matizó sus palabras en la rueda de prensa posterior al choque: «Pasamos cosas así por ahí en pistas más pequeñas. A veces lo decimos y parece que nos estamos quejando, pero es la realidad». El club respalda las declaraciones del entrenador en el texto publicado en sus redes sociales, en el que subraya que el equipo «ha sufrido, en no pocas ocasiones, en sus desplazamientos, situaciones de agresividad y tensión» como las del pasado domingo. Sin embargo, para el Liceo hay un factor diferencial: Riazor. «El Palacio de los Deportes ha demostrado históricamente ser un espacio seguro y de convivencia entre aficiones», resalta el comunicado, que pone como ejemplo otros partidos de alto voltaje disputados en los últimos meses en A Coruña, como el del Barcelona, el Barcelos o el Benfica, en los que no hubo incidentes en las gradas.

A este respecto, la entidad presidida por Daniel Echevarría destaca que mantiene una política de «puertas abiertas» hacia los seguidores foráneos, con la que permite la entrada al recinto «con indumentaria de otros equipos» y fomenta «la convivencia» en el pabellón coruñés. «Entendemos que la pasión es parte esencial del deporte, pero existen límites que no pueden ser traspasados. El respeto debe prevalecer por encima de cualquier rivalidad», añade.

El video de la discordia

En su comunicado acerca de los hechos, el Igualada adjuntó un vídeo en el que se ve un enfrentamiento verbal entre los jugadores locales y los aficionados catalanes y, acto seguido, una reacción caliente de Tombita, que sale corriendo hacia el hall del Palacio de los Deportes. Sin embargo, la edición del mismo omite lo ocurrido entre el intercambio verbal del inicio y la respuesta del argentino del final, donde un aficionado visitante hostigó a César Carballeira y al propio Tombita a pie de pista, entre seguidores del Liceo: «Las imágenes corresponden a los momentos inmediatamente posteriores a haber sufrido una agresión física directa por parte de un ultra visitante que saltó desde la grada».

La entidad verdiblanca apunta que el vídeo ofrece «una visión distorsionada de los hechos», ya que omite «de manera deliberada los contextos y conductas previas y posteriores» de los seguidores arlequinados. «No permitiremos que se manche el nombre ni de nuestra institución ni que se normalicen conductas violentas en nuestro pabellón», afirma, antes de indicar que, tanto el jugador argentino como la entidad se «reservan el derecho» de llevar a cabo las acciones legales que consideren oportunas, algo que, por su parte, también sostiene el Igualada.