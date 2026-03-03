Jacobo Díaz y Dídac Cuevas tiñen Marineda City de naranja el miércoles 4 de marzo

La Leymamanía invadirá Marineda City este miércoles, 4 de marzo. Los jugadores del Leyma Básquet Coruña, Jacobo Díaz y Dídac Cuevas, estarán en el centro comercial a partir de las 18.30 horas para conversar, firmar autógrafos y fotografiarse con los seguidores naranjas que se acerquen al recinto. El acto se celebrará en la planta 1, en la zona del videomarcador, y pretende ser un nuevo impulso a la comunión entre plantilla y afición que esta temporada está más presente que nunca en las gradas del Coliseum.

Dídac Cuevas dirige un ataque del Leyma en el Coliseum / Iago Lopez

La progresión de Jacobo Díaz en A Coruña se vio cortada entre noviembre y diciembre de 2025, justo en su mejor momento, por una lesión de espalda que lo alejó de la pista hasta el derbi frente al Obradoiro. Desde su vuelta, ha entrado progresivamente en los planes de Carles Marco y ha contribuido a victorias importantes, como la del Fibwi (13 puntos y 2 rebotes), la del Melilla (8 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias), la del Cantabria (10 puntos, 1 rebote y 1 asistencia) o la última frente al Estudiantes en el Coliseum (8 puntos y 9 rebotes, el segundo que más cazó del equipo). Cuevas, por su parte, se ha convertido en uno de los grandes héroes de la afición. El base catalán, más allá de sus excelentes números que le hacen destacar en la Primera FEB y ser el jugador naranja mejor valorado en lo que va de curso, se ha ganado al feudo coruñés a base de entrega, intensidad y trabajo sobre el parqué.