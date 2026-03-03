Los lectores también son jueces en la Gala do Deporte da Coruña

VI Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca. / LOC

La octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, que organizan LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola, cuenta un año más con el reconocimiento especial que deciden los lectores. El plazo para presentar propuestas de posibles galardonados ya está abierto desde este martes en el sitio web https://eventos.laopinioncoruna.es/gala-do-deporte/. Se podrán registrar candidaturas hasta el próximo martes, 10 de marzo (incluido). La gala se celebrará el día 26 del mismo mes, jueves, en el Centro Sociocultural Ágora.

En esta primera ventana de tiempo, los lectores podrán proponer como aspirante al galardón a cualquier deportista de la ciudad de A Coruña o de la comarca, en virtud de sus logros competitivos o de aportaciones personales en cualquier disciplina deportiva.

Según establecen las bases de los premios, solo se podrá proponer a deportistas nacidos en los municipios de A Coruña, A Laracha, Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cerceda, Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada, Vilarmaior y Vilasantar. También se considerarán válidos quienes lleven empadronados, al menos, un año o quienes militen en un club de alguno de estos municipios.

Una vez registradas las propuestas de esta fase inicial, los tres deportistas con más votos al cierre del periodo (el 10 de marzo) se convertirán en los candidatos finales, para quienes se abrirá una segunda votación en la misma página web, entre el 12 y el 17 de marzo, de la que saldrá el ganador y los dos finalistas. Finalmente, el vencedor se dará a conocer en la propia entrega de premios, en el evento del 26 de marzo en el Ágora.

Variedad de perfiles y múltiples disciplinas

El premio de los lectores es uno de los galardones más populares de la Gala do Deporte de A Coruña. En la pasada edición, celebrada en mayo de 2025, los afortunados fueron Álex Álvarez y David Pardavila, deportistas del Karbo y dos de los principales referentes del jiu-jitsu en la ciudad. Álvarez y Pardavila se impusieron en una votación tan ajustada como emocionante a los dos finalistas, Vanesa Puente (jugadora de fútbol gaélico de Fillas de Breogán) y San Kim (tirador del Esgrima Atlántica).

Los judokas Silvia Lage y Antonio Sandino; ENKI; la lanzadora de jabalina Carmen Sánchez Parrondo; y los directivos José Carlos Tuñas (Coruña Comarca) y Felipe López (Club Atletismo Sada) fueron los premiados en las ediciones anteriores. Los lectores de LA OPINIÓN tienen ahora en sus manos elegir a sus sucesores.