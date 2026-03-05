Gullem Jou: "Ser tirador nunca ha sido uno de mis puntos fuertes, pero ojalá siga así"

Guillem Jou recibió el premio Estrella Galicia a mejor jugador del mes de febrero en el Leyma. Se estrenaba en este honor, como le ha ocurrido a muchos de sus compañeros. Y es que en un Básquet Coruña tan coral cada cuatro semanas le toca a un jugador diferente de la competitiva plantilla de Carles Marco. "Estoy ilusionado por recibir este premio. Cada mes le toca a un jugador distinto y eso dice mucho de nosotros como equipo. Define muy bien nuestra filosofía, intentamos compartir mucho el balón, jugar todos juntos, que todos seamos importantes dentro del equipo", apunta el catalán.

El ex de Manresa se ha destapado en las últimas semanas como un consumado lanzador en la larga distancia, una cualidad que no ha sido la más destacable de su carrera. "Ser tirador nunca ha sido uno de mis puntos fuertes, pero ojalá siga así. Yo sigo entrenando como siempre, como había hecho antes y como estaba haciendo este mes y lo voy a seguir haciendo hasta ahora. Ojalá sigan entrando como ahora y sino, pues a seguir ayudando al equipo de todas las maneras que pueda", cuenta.

Noticias relacionadas

Grandes pasadores

Esa facilidad del equipo para jugar al pase extra y las cualidades específicas de Dídac Cuevas le están haciendo la vida más fácil: "Ayuda que a todos los compañeros les guste pasar el balón, que sepan compartir un poco la pelota, que intenten buscar siempre un pase más. Y Dídac, Caio, que saben muy bien dónde estamos todos colocados; los pases que dan son muy buenos".