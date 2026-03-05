Martí Casas, la amenaza que no cesa para el Liceo

Lleva tiempo Martí Casas siendo inmisericorde con las porterías rivales, pero quizás su pico, ese gran geiser realizador, llegó en la Copa del Rey 2024-25 en la que el Liceo fue su primera víctima. Cuatro goles a los coruñeses en la semifinal y cinco en la final al Lleida para coronarse. Era imparable, aunque en realidad muchas veces lo ha sido.

Ese póker de la fase final de Calafell no es ni mucho menos un hecho aislado para desgracia del Liceo. Han sido 23 los tantos que le ha marcado el goleador de Mataró a los verdiblancos en su trayectoria en la élite y eso que parte de su carrera se la pasó en Italia, con lo que en ese tiempo solo se vieron de manera esporádica en la Champions. La pasada, además de los cuatro de la Copa, le hizo otro cuatro en las semifinales del play off por el título y otros cuatro en la liga regular. Doce, un infierno para un Liceo desesperado con las prestaciones de un jugador al que intentó fichar en varias ocasiones, sobre todo, a su vuelta del Forte dei Marmi y en ese periodo que pasa en Calafell, antes de asentarse en el Reus. El propio jugador ha reconocido en más de una entrevista que entonces le tiró mucho estar cerca de casa, cuando acaba de ser padre. Parece difícil moverlo de Cataluña y eso que desde Portugal lo han intentado muchas veces. El Barcelona lo tiene en el punto de mira para iniciar una renovación en su plantilla de cara a la próxima temporada que incluirá a Nico Ojeda, el goleador del Lleida.

De nuevo a la carga

En la temporada 23-24 logró un par de goles ante el Liceo. Fue uno de los pocos respiros que se tomó, porque el ejercicio previo, en la 22-23, con el Calafell, .ya fue prolífico ante los coruñeses. Seis tantos: uno en liga regular, tres en el play off por el título y otros dos en Champions. Esta serie se completa con los tres que le hizo en la máxima competición continental con el Forte dei Marmi en la campaña 2018-19, la primera en el país transalpino.

Noticias relacionadas

A pesar de esta fijación, Casas no es ahora mismo el máximo goleador del Reus en OK Liga, donde lleva doce, por detrás de otro clásico como Joan Salvat, con 18. A duras penas está entre los 20 máximos goleadores del campeonato y en la primera vuelta no le marcó al Liceo, pero el goleador de Mataró siempre es un peligro, más para el Liceo.