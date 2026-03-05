La propuesta de Felipe López, premio especial de los Lectores en la Gala do Deporte da Coruña en 2024: «Fernando Míguez hace un trabajo encomiable»

VI Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca. / LOC

La octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, que organizan LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola se celebra el próximo día 26 de marzo, jueves, en el Centro Sociocultural Ágora. Por el escenario desfilará, entre todo el elenco de estrellas del deporte coruñés, el octavo ganador del Premio de los Lectores, cuyas candidaturas se pueden presentar hasta el próximo martes, 10 de marzo (incluido) en el sitio web https://eventos.laopinioncoruna.es/gala-do-deporte/. El galardón que tantas ilusiones y sorpresas ha generado entre sus aspirantes y ganadores. Es, al mismo tiempo, el reconocimiento que pone de manifiesto los valores de unos deportistas que se ganan el respeto y el halago de propios sus compañeros, amigos y allegados.

«Fernando Míguez es un buen candidato, su trabajo en el Club Atletismo Sada es encomiable», resalta Felipe López. El atleta popular ganó el premio especial de los Lectores en la sexta edición de la gala, en 2024, y, ahora, recomienda que el foco se ponga en el presidente de la entidad sadense por su larga trayectoria como deportista y como figura clave para el deporte comarcal y autonómico. «Lleva 16 o 17 años en la presidencia y siempre nos sorprende con alguna novedad», destaca Felipe López. Entre esas acciones resalta el programa Sénecas. «A través de una orientadora y un psicólogo y entrenadores, los chavales tienen la posibilidad de enfocarse bien en los estudios y que los padres, si vienen malas notas, no les quiten el deporte. No es incompatible, hay que acompañarlos bien», explica.

Resalta la función del directivo en las carreras benéficas de Sada. «Trabaja para que Unicef nos apadrine la carrera del agua, ya llevamos donados alrededor de 70.000 euros de la recaudación. En la carrera nocturna, también se dedica íntegramente la inscripción a Cruz Roja y a Cáritas de Sada», añade el ganador del premio de los lectores hace dos años.

Añade que Míguez, quien cuenta con récords autonómicos y nacionales en sus categorías, también trabajó desde la Federación para conseguir que atletas con discapacidad visual pudiesen participar en pruebas conjuntas, sin dejarles en series aparte. A nivel local, mantiene el proyecto de recaudación de fondos para comprar un terreno en el que poder construir una pista de atletismo.

Sorpresa y gratitud

«Para mí, ganar el premio de los lectores fue una sorpresa absoluta. Me enteré cuando ya estaba postulado entre los finalistas», recuerda Felipe López. En su caso, reconoció que le llamó todavía más la atención ver que fue el más votado por mucha diferencia por encima de los otros dos aspirantes, el regatista Miguel Fernández Vasco y el jugador de baloncesto Carlos Taboada. «Soy un deportista de calle, entiendo que mi trabajo como guía pesó mucho e hizo que la gente votase por mí», reflexiona.

Entre la sorpresa y la poca costumbre de recibir los focos, el atleta sadense se muestra agradecido y humilde. «El pago por mi esfuerzo es la satisfacción y la gratitud de la gente a la que acompaño por sentirse como iguales y poder salir a la calle o al monte cuando les apetece. Es una satisfacción mayor que cualquier medalla», asegura Felipe López.

Ve en este galardón una forma de mostrar y recibir el cariño de amigos y allegados que valoran los esfuerzos y la trayectoria de, quizá, deportistas que «hacen grandes cosas» como simples desconocidos.