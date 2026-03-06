Carlos Arévalo se mete en las finales de K1 200 y K1 500 en Asturias

Sin sorpresas para Carlos Arévalo en el primer selectivo nacional de piragüismo que se celebra este fin de semana en Trasona (Asturias). El betanceiro superó este viernes las semifinales de K1 200 y K1 500 sin mayores problemas y el sábado compite en la última ronda de ambas distancias para tratar de dar el primer gran paso de la temporada.

En K1 200, Arévalo busca el pase directo a las dos primeras Copas del mundo de sprint de Szeged (Hungría) y Brandemburgo (Alemania), que se disputarán durante las dos primeras semanas del mes de mayo. Esas mismas competiciones, a su vez, repartirán los billetes para el Campeonato de Europa y el Mundial, donde el palista gallego quiere volver a estar.

En K1 500 el proceso es distinto. Los mejor clasificados en la final de este sábado optarán a formar las parejas de K2 y el equipo de K4 para las competiciones internacionales. De los doce mejores, saldrá un casting en el que los seleccionadores, tras varias pruebas, decidirán a los elegidos definitivos. En 2025, Arévalo fue bronce en K4 500 en el Mundial de Milán junto a Adrián del Río, Álex Graneri y Rodrigo Germade.