Las claves de Carles Marco para superar al Alicante: «Debemos ser compactos en defensa y proactivos para atacar»

El Leyma Básquet Coruña regresa a la Primera FEB tras quince días de parón. La escuadra de Carles Marco se mide este domingo al Alicante en el Coliseum (12.30 horas, La Liga+), en un duelo frente a un rival renovado a base de fichajes para intentar recuperar la buena dinámica de su inicio de curso. Los coruñeses, que llegaron al descanso tras imponerse al Estudiantes, buscan dar continuidad a su marcha triunfal en lo más alto de la tabla. «No ha sido el mejor parón, porque se nos han ido tres jugadores [Dino Radoncic, Macachi Braz y Caio Pacheco], que han llegado tarde y cansados, no hemos entrenado tan bien como otras veces. Me ha faltado algún entrenamiento mejor, pero nos ha servido para limpiar la mente», aseguró el técnico naranja sobre las dos semanas sin competición. Lo más positivo para el entrenador catalán es «volver a casa» y retomar la actividad delante de la Familia Naranja: «Esperamos hacer un gran partido para ganar».

El oponente del Leyma ha aprovechado los 17 días de pausa para reforzarse de cara al último tramo de temporada. «Han hecho dos incorporaciones de mucho nivel [los bases Yasiin Joseph y Justin Bone], que se suman a la gran plantilla que ya tenían, con Mike Torres, Kevin Larsen, Eddy Polanco... Son un equipo con calidad y con mucho potencial, que juega muy bien y está muy bien entrenado», apuntó el preparador naranja. Para Marco, la llegada de las nuevas piezas al Alicante abre dos vías para el conjunto de Rubén Perelló: «Puede ser que no se hayan acoplado aún del todo y estén en proceso de ser el mejor equipo posible, pero el primer partido de los jugadores que llegan nuevos a la liga suele ser bueno. Hay que estar atentos».

Dos escenarios diferentes

En la primera vuelta, una de las claves para ganar en territorio alicantino estuvo en contener a Kevin Larsen. «Intentaremos hacer otra buena defensa sobre Kevin, porque es un jugador clave, y mejorar en la de otros jugadores que nos hicieron daño en la primera vuelta», señaló Carles Marco, para quien, sin embargo, lo más importante pasa por el plano colectivo: «Esto es una labor de equipo, tenemos que estar muy compactos defensivamente. Debemos ayudarnos unos a otros y estar proactivos. Si logramos estar con energía, ayudándonos y comunicándonos, luego todo es más fácil para poder atacar y hacer un buen partido».

Los cambios en la plantilla rival implican que el scouting y el análisis del último Alicante-Leyma pierda importancia en los días previos de preparación del partido. «Hemos jugado hace relativamente poco, pero la fisionomía del equipo es diferente. Han incorporado a jugadores que no conocemos mucho ni sabemos en qué momento están. El staff estos 15 días se ha roto la cabeza para saber quien va a jugar y quien no, pero nos hemos centrado en lo que tenemos que hacer bien nosotros y no lo que haga el rival, eso es lo importante en este equipo. Vamos a focalizarnos mucho en lo que podemos controlar y poco en lo que no podemos».

La plantilla naranja, toda disponible a falta de las últimas sesiones, no ha perdido ni el foco ni la ambición a pesar del largo parón. «Tenemos a mucha gente en el equipo con un gran gen competitivo, que tienen hambre y ganas de enseñar lo que hacemos cada día de la semana», concluyó el técnico del cuadro coruñés.