El Liceo, contra el Reus y contra sí mismo para no perder aire

«Ahora mismo, luchamos más contra nosotros mismos que contra los demás. Es muy difícil ganarnos, todo depende de que no bajemos el ritmo». Así de contundente fue Juan Copa en LA OPINIÓN el pasado 25 de febrero. El técnico verdiblanco es consciente de una de las grandes máximas del deporte: cuanto más ganas, más cerca estás de perder. Y el Liceo, este curso, gana mucho. Su equipo, rebelde e irreverente como pocos dentro del hockey sobre patines, desafía este sábado a la lógica y al Reus en el Palau d’Esports (21.00 horas, okliga.tv) para mantener su colchón de tranquilidad en la cabeza de la clasificación.

Es cierto que el último duelo verdiblanco, frente al Igualada, terminó en tablas (3-3). Pero el punto permitió al conjunto coruñés seguir invicto como local y sumar trece jornadas sin conocer la derrota en la OK Liga. Una racha triunfal que lo sostiene en el primer puesto, con siete puntos de ventaja sobre el Barça y el propio Igualada. A falta de seis choques para el cierre de la competición, cada crédito cuenta para asegurar un liderato definitivo en la fase regular que garantice al cuadro colegial el factor pista a favor en todas las rondas del play off por el título. Así que el objetivo es claro: asaltar el Palau d’Esports. Para ello, Juan Copa cuenta con todos sus hombres disponibles salvo un Toni Pérez que fue determinante en el triunfo en Riazor contra los reusenses en la primera vuelta. En aquel compromiso, el equipo coruñés se repuso de la dura derrota en Les Comes con una ajustada victoria en la que brilló el asturiano con un doblete y contribuyeron Nuno Paiva y Nil Cervera (4-3).

Paiva es otro de los grandes nombres del momento. El portugués, cada vez más adaptado a su rol en el Liceo, que implica más labores defensivas y de creación que goleadoras, brilló con luz propia contra el Igualada. En los momentos críticos, asumió la responsabilidad y tumbó el muro de Arnau Martínez en una primera parte excelente en la que firmó dos tantos y una asistencia decisivos.

Dos 'killers' inspirados

El Reus espera con el stick entre los dientes. El cuadro de Jordi García, quinto, pelea por estar entre los cuatro primeros de aquí a final de liga, clave de cara al play off y a la clasificación para la WSE Champions de la próxima campaña. Joan Salvat, pichichi con 18 dianas, se postula como el principal peligro rojinegro, pero en las filas locales aguarda agazapado uno de los verdugos más temidos por la escuadra colegial: Martí Casas. Calidad y alto voltaje para resolver uno de los enfrentamientos más esperados cada curso en la OK Liga.