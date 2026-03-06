¿Qué partidos hay este fin de semana en el deporte en A Coruña?

El deporte coruñés se prepara para una nueva jornada de competición. Las citas polideportivas abarrotan el calendario, mientras que el Zalaeta o el 5 Coruña quieren volver a la buena dinámica. Regresa el CRAT, que lucha por salvarse.

Rugby

Otro fin de semana marcado en rojo para el CRAT Rialta. La escuadra de Juan Pablo Chorny y Pablo Artime disputa la penúltima de la Liga Iberdrola peleando por mantenerse en la máxima categoría. Juega el sábado en Sevilla, ante el Cocos (16.00 horas).

Hockey sobre patines

Dominicos y Compañía de María regresan a casa en busca de la victoria en la OK Plata masculina. Tras perder y empatar, respectivamente, la pasada semana en Cataluña, el conjunto de Pablo Togores recibe al Reus B (sábado, 12.30 horas) y el de Álex Canosa al GEiEG (sábado, 19.30). En la competición femenina, el Marineda se desplaza hasta Oviedo para medirse al Roller (domingo, 12.00) y el Resa Cambre vuelve a Os Campóns para jugar ante el Alcorcón (domingo, 12.30). En OK Bronce, el CH Oleiros se enfrenta al Lubiáns en el duelo gallego de la jornada (sábado, 20.30), el Liceo B desafía al Telecable en Gijón (domingo, 12.00) y Compañía B espera al Oviedo Roller (domingo, 12.45).

Baloncesto

Jornada de derbi para Maristas. El equipo de Fer Buendía visita la cancha del Arxil (sábado, 19.30 horas) para dar continuidad a su último triunfo contra el Robles Lleida y seguir sumando victorias en la cabeza de la tabla de la Liga Femenina 2.

Las jugadoras de Maristas celebran la victoria contra el Lleida de la pasada semana. / Iago Lopez / LCO

Balonmano

El Balonmano Culleredo quiere salir del pozo al calor de su gente en el Tarrío. Para ello, el sábado por la tarde se ve las caras en casa con el Reconquista de Vigo (19.30 horas), su inmediato perseguidor en la clasificación.

Fútbol sala.

En su lucha por la salvación, el 5 Coruña pretende olvidarse de la dura derrota contra el IES Coruxo asaltando la pista de O Esteo, el tercer clasificado (sábado, 18.15 horas).

Voleibol

El Zalaeta busca la reacción después de cinco derrotas consecutivas en el derbi gallego contra el Voleyourense, en el Barrio de las Flores (sábado, 19.00 horas). En Primera División, el Ciudad de A Coruña recibe el domingo al Santa Cruz (12.00) y el Oleiros femenino visita al Sestao (domingo, 19.30). El masculino, por su parte, compite ante el Palencia (sábado, 17.30).

Escalada

El Rocódromo Municipal de Riazor acoge este sábado, desde las 8.15 horas, la Primera Copa de Escalada de Promoción. Se disputa en la modalidad de bloque y está destinada a fomentar y acercar la práctica de este deporte a los más jóvenes. Está destinado a las categorías inferiores, con participantes que oscilan entre los 9 y los 16 años.

Judo

Las jóvenes promesas del judo se citan en el polideportivo de Elviña (sábado, de 9.30 a 13.30 horas) para competir en el XOGADE.