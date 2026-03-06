La propuesta de Antonio Sandino, premio especial de los Lectores en la Gala do Deporte da Coruña en 2019: «Lucas Yáñez es un gran amigo, se lo merece»

Logo y organizadores, patrocinadores y colaboradores de la Gala del Deporte. / LOC

La octava edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa comarca, que organizan LA OPINIÓN y el Concello de A Coruña con el patrocinio de Vegalsa y la colaboración de HM Hospitales, Tranvías Coruña y Coca Cola se celebra el próximo día 26 de marzo, jueves, en el Centro Sociocultural Ágora. Es una noche de convivencia, la gran fiesta anual del deporte de A Coruña en la que se premia a los mejores del año previo, pero hay más rendijas por las que se cuelan reconocimientos diferentes y, muchas veces, más sentidos, entre ellos el premio especial de los lectores, para el que se pueden proponer candidatos hasta el 10 de marzo en la web https://eventos.laopinioncoruna.es/gala-do-deporte/.

Uno de los que tiene experiencia en ser reconocido, más allá de la decisión del jurado, es el judoca Antonio Sandino, quien fue uno de los primeros deportistas de A Coruña y comarca que fue distinguido con el premio especial de los lectores en la Gala del Deporte en 2019. Al igual que hiciera un día antes Felipe López, del Club Atletismo Sada, reconocido recientemente con el mismo tributo, se anima a proponer un candidato para la edición de 2026. En su caso, le tira la amistad, pero ante todo, la historia de superación para lograr una gran conquista deportiva en un momento personal adverso: «Yo creo que debe ser Lucas Yáñez. Es un muy buen amigo mío, lo conozco desde pequeño y con todo lo que ha pasado de un año hasta aquí, se lo merece. Murió su madre, tuvo un campeonato de España un poco malo. Y, aun así, supo quedar después campeón de Europa sénior (de patinaje artístico). Es un mérito tremendo. Si tuviera que elegir a alguien, sería él», apunta de un deportista que ya es uno de los tres finalistas de la categoría de mejor deportista, junto al piragüista Carlos Arévalo y el baloncestista Carlos Martínez. Sandino también ofrece alternativas dentro de su deporte: «Yo tengo un compañero del Judo Club Oleiros que acaba de quedar tercero nacional júnior, Martín Suárez».

Sandino recuerda el premio de los lectores que él recibió «con mucho cariño» y no olvida cómo le avisó su entrenador de que «estaba nominado».