17-37 | El CRAT acaricia la permanencia en la Liga Iberdrola

El CRAT Rialta tiró de coraje para evitar, por segundo año consecutivo, el descenso directo de la Liga Iberdrola. El conjunto coruñés sumó un triunfo crucial (17-37) en su visita al campo del Cocos Sevilla para alejarse de la última posición de la tabla con tan solo una jornada más por disputarse. Las coruñesas mostraron su cara más competitiva para mandar en el partido y quedarse con los puntos. Si el Olímpico de Pozuelo cae este domingo, ya no podrá alcanzar a las de Arquitectura Técnica y quedará relegado a la División de Honor B. Las coruñesas se la jugarán en la última jornada ante el Complutense Cisneros para evitar la penúltima posición de la tabla y, por tanto, la promoción.

No fue una tarde sencilla para el conjunto coruñés, que tuvo que reponerse a un ensayo y conversión del conjunto sevillano en los primeros instantes de juego. Pese a que Chía Alfaro no estuvo acertada con sus patadas, Maica Martí y Merchi lograron darle la vuelta al partido en apenas diez minutos. Alborota y Chía, que se remidió, establecieron el 7-17 antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, las cratarians salieron a hacer sangre en un segundo tiempo en el que llegaron a mandar 7-37. Judith, Ana Peralta, Cata y Alicia San Martín sentenciaron con mucho margen un triunfo que se tradujo en puntos de bonus vitales para la permanencia. Aunque las sevillanas maquillaron un poco el resultado en el último cuarto de hora, el partido ya no estaba en riesgo para las coruñesas (17-37).