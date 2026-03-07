3-2 | ElZalaeta se lleva un derbi intenso contra el Voleyourense

Costó, pero el Zalaeta encontró en el derbi contra el Voleyourense el camino de regreso a la senda triunfal. El conjunto coruñés venció (3-2) en un duelo de infarto (25-19, 17-25, 25-19, 17-25 y 15-12). Las ourensanas reaccionaron dos veces con el tanteo en contra y forzaron un quinto set en el que las de Jorge Barrero se llevaron el gato al agua.

Alba Quirós, Inés Rivas y María Forteza-Rey volvieron a guiar en ataque a un Zalaeta que, en los momentos decisivos, supo mantener la calma y jugar con cabeza para evitar la remontada rival y salir de su crisis particular.