Voleibol | Superliga 2 Femenina
3-2 | ElZalaeta se lleva un derbi intenso contra el Voleyourense
Las coruñesas recuperan la senda triunfal en duelo que se alargó hasta el quinto set
Costó, pero el Zalaeta encontró en el derbi contra el Voleyourense el camino de regreso a la senda triunfal. El conjunto coruñés venció (3-2) en un duelo de infarto (25-19, 17-25, 25-19, 17-25 y 15-12). Las ourensanas reaccionaron dos veces con el tanteo en contra y forzaron un quinto set en el que las de Jorge Barrero se llevaron el gato al agua.
Alba Quirós, Inés Rivas y María Forteza-Rey volvieron a guiar en ataque a un Zalaeta que, en los momentos decisivos, supo mantener la calma y jugar con cabeza para evitar la remontada rival y salir de su crisis particular.
