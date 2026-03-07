Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra en Irán: minuto a minutoRécord en la creación de empresasLa mercería que inspira a los influencers¿Cuántas obras quitarían si quitásemos las de los hombres?La Penela compra la nave de Flex8M en A Coruña
instagramlinkedin

Voleibol | Superliga 2 Femenina

3-2 | ElZalaeta se lleva un derbi intenso contra el Voleyourense

Las coruñesas recuperan la senda triunfal en duelo que se alargó hasta el quinto set

Alba Quirós remata un balón ante el Voleyourense.

Alba Quirós remata un balón ante el Voleyourense. / Iago Lopez

Daniel Abelenda Lado

Daniel Abelenda Lado

A Coruña

Costó, pero el Zalaeta encontró en el derbi contra el Voleyourense el camino de regreso a la senda triunfal. El conjunto coruñés venció (3-2) en un duelo de infarto (25-19, 17-25, 25-19, 17-25 y 15-12). Las ourensanas reaccionaron dos veces con el tanteo en contra y forzaron un quinto set en el que las de Jorge Barrero se llevaron el gato al agua.

Alba Quirós, Inés Rivas y María Forteza-Rey volvieron a guiar en ataque a un Zalaeta que, en los momentos decisivos, supo mantener la calma y jugar con cabeza para evitar la remontada rival y salir de su crisis particular.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents